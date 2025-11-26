Vetan a ‘Brincos Dieras’ en Cajeme, Sonora por contenido denigrante hacia las mujeres

La decisión surge en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y desata un intenso debate sobre los límites del humor.

Brincos Dieras, el payaso que suele hacer uso del humor negro en sus presentaciones y que ya le ha traído problemas en el pasado, está siendo tema de conversación precisamente por el contenido de maneja, trayendo a la conversación la importancia de los límites del humor.

Y es que el comediante no podrá presentar en el municipio de Cajeme, Sonora con su show luego de que el pasado 25 de noviembre, durante una rueda de prensa, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, se anunció un veto al comediante.

El anuncio se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y llamó la atención debido a que se interpretó como un cambio a políticas más estrictas respecto a los espectáculos públicos que se presenten en la región, sobre todo contra aquellos que puedan contener mensajes machistas o denigrantes.

En su mensaje, el presidente municipal expresó que su administración tiene la responsabilidad de asegurar espacios públicos seguros para las mujeres y evitar que contenidos que ridiculicen o sexualicen a las asistentes formen parte de los eventos avalados por el ayuntamiento.

“Aquí no va a venir más, mientras yo sea presidente municipal”, afirmó.

Además, enfatizó que este tipo de sanciones serán aplicables a otros comediantes que realicen espectáculos del mismo tipo a fin de evitar generar un ambiente hostil o irrespetuoso, y agregó que, aunque muchas personas se divierten con el show de Brincos Dieras, pocas veces se analiza la forma en que algunas mujeres son expuestas en sus dinámicas en vivo.

¿Quién es Brincos Dieras?

Originario de Monterrey, Brincos Dieras se convirtió en uno de los comediantes más virales del país gracias a su humor negro, su irreverencia y su constante interacción con el público.

Sus shows suelen generar clips virales, pero también críticas, especialmente por la forma en que algunas mujeres han sido integradas en sus dinámicas.

Aun así, el comediante mantiene una base sólida de seguidores y sus presentaciones suelen llenarse rápidamente.

