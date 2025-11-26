VIDEO: Captan enorme serpiente en las calles de Tailandia tras las fuertes lluvias

Usuarios de las redes teorizaron que podría tratarse de una pitón reticulada, especie que puede alcanzar una longitud de hasta 9.7 metros

Al menos 41 fallecidos, 940 mil propiedades dañadas de gravedad y más de 2,7 millones personas afectadas fue el saldo preliminar que las intensas lluvias dejaron a su paso en Tailandia, en donde la provincia de Songkhla fue declarada como zona de desastre por las autoridades debido a las múltiples inundaciones que superaron los 2,5 metros en zonas como la ciudad de Hat Yai.

Fue en dicho lugar en donde habitantes de la localidad captaron en video la aparición de una serpiente de gran longitud, la cual se encontraba nadando a través de una de las calles que quedo cubierta por el agua tras las fuertes lluvias.

En la grabación que se volvió viral en las redes sociales se puede ver al reptil de piel oscura desplazándose en contra de la corriente, siendo un espécimen que un primer momento pareciera ser de tamaño normal, sin embargo, entre más va avanzando se puede ver el resto de su alargado cuerpo.

Cibernautas reaccionan al video de la enorme serpiente

La aparición de la enorme serpiente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su temor y su impresión ante su tamaño descomunal, mientras que algunos cibernautas teorizaron que se podría tratar de un espécimen de pitón reticulada, las cuales pueden llegar a medir hasta 9.7 metros.

Por otra parte, hubo quienes aprovecharon para hacer una reflexión sobre cómo los animales tienen que enfrentarse a las condiciones meteorológicas extremas derivadas del cambio climático provocado por la contaminación a menos del ser humano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO