VIDEO: Dos tornados destrozan más de 100 hogares en el condado de Harris, Texas

Los fenómenos naturales, con rachas de viento de más de 110 millas por hora, dejaron graves afectaciones en el condado de Harris, Texas

El condado de Harris fue azotado por la furia de dos tornados, que tomó por sorpresa a sus residentes y ocasionó afectaciones en más de 100 casas. A través de imágenes capturadas por Fox News, se logró observar los tejados y árboles arrancados desde la raíz por los fuertes vientos, durante la mañana del pasado 25 de noviembre.

Los informes preliminares del NWS confirmaron que fueron dos tornados los que azotaron al estado de Texas, el primero ocurrió en Riata Ranch, con rachas de viento de 110 millas por hora y el segundo en Klein, con 116 millas por hora.

Tornados no ocasionaron muertes

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó que los tornados fueron ocasionados por la mezcla de temperaturas cálidas con el frente frío, lo que contribuyó a la formación de su vórtice en tan solo unos cuantos minutos.

A massive F5 tornado struck the Houston area yesterday. Prayers for everyone affected by this tornado. 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/tSt3AozTLu — Chad Harrison 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@Texas_jeep_guy) November 25, 2025

Durante las labres de rescate, bomberos y servicios de emergencia acudieron a los escombros en busca de residentes que hubieran quedado atrapados o lesionados. Pese a las graves afectaciones materiales, las autoridades de Harris informaron que no hubo heridos graves ni muertos, lo que consideraron «afortunado», dado el gran impacto de evento natural, según mencionó Brian Murray, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias.

Tornado cobró fuerza de manera inesperada

Mark Heman, alguacil del condado, describió al fenómeno como un «episodio de clima severo con daños generalizado», lo anterior ante la inesperada fuerza que cobró el tornado en cuestión de minutos. Así mismo, mencionó que los equipos de emergencia revisaron casa por casa en las zonas más perjudicadas para detectar posibles situaciones de riesgo.

El campus de Servicios de Emergencia del condado también sufrió daños, luego de que el fenómeno natural destrozara el techo y sus paredes. Sin embargo, los empleados que se encontraban dentro del campus lograron salir a tiempo. Su portavoz, Miranda Sevcik, reveló que dos hombres se encontraban trabajando dentro del edificio. Uno de ellos se sujetó de una estantería, mientras que el otro se escondió debajo de una mesa cuando llegó el tornado.

“Se pueden imaginar lo aterrorizados que estaban, pero al final estaban bien”, dijo Sevcik para medios locales.

Sevcik se encontraba en otro edificio del campus, cuando el tornado provocó que los anchos árboles se partieran «como palillos de dientes». De acuerdo con sus declaraciones, el comportamiento del cielo inició con un aparente granizo, cuando repentinamente se sintió «la caída de presión». «Pasó muy, muy rápido», aseguró.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO