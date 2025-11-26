VIDEO: Seleccionado de basquetbol de India muere tras hacer un ‘slam dunk’

La tragedia quedó captada en video por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la cancha

El jugador profesional de basquetbol, Hardik Rathi, murió durante un entrenamiento, justo en el momento posterior al que realizó un slam dunk en la canasta de la cancha en donde practicaba. El deportista también era seleccionado nacional del equipo de la India, en donde ocurrieron los hechos.

Rathi, de sólo 16 años, era un joven sano y dedicado al deporte, quien justamente murió durante sus entrenamientos el pasado 25 de noviembre, cuando se encontraba solo en una cancha local y realizó una canasta. El basquetbolista se colgó del aro, lo que provocó que éste se viniera abajo y le cayera encima.

La tragedia quedó captada en video por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la cancha en la que el seleccionado indio se encontraba practicando. Debido a que el chico se encontraba en solitario, no pudo ser asistido por alguien más luego de que le cayó el poste con la canasta.

La Asociación Olímpica de Haryana confirmó lo sucedido y como parte del luto en honor al joven deportista declaró que todos los festivales y torneos que estaban programados para los próximos tres días en señal de respeto hacia Hardik y su familia, quienes aún dado declaraciones sobre la tragedia que viven.

La muerte de Hardik se da a solo dos días de que otro joven deportista de 15 años falleciera en condiciones similares. El chico, identificado como Aman, murió cuando un poste de baloncesto le cayó encima, lo que ha provocado cuestionamientos hacia la infraestructura básica en las canchas para hacer deportes en la India.

