VIDEO: Sergio Andrade anuncia su regreso y lanza un adelanto de su nuevo disco

El cantautor mexicano, de 70 años de edad, estuvo en prisión por los delitos cometidos cuando lideró el Clan Andrade Trevi, pero fue liberado en 2007

A 18 años que salió de prisión, el cantautor mexicano Sergio Gustavo Andrade Sánchez, quien es mejor conocido como Sergio Andrade, reapareció ayer martes 25 de noviembre en redes sociales e hizo un anuncio: retomó su carrera musical.

El exproductor musical publicó en su cuenta de YouTube un video mediante el que anunció su regreso, expresando su emoción por su nuevo proyecto musical. Además, dio a conocer esto en el marco de su cumpleaños porque hoy está cumpliendo 70 años de edad.

“Como un motivo más de festejo por mi aniversario, comparto con ustedes mi nueva producción discográfica”, se lee en la descripción del video.

Sergio Andrade lanzará su nuevo disco el 2 de diciembre de 2025

Además, Sergio Andrade detalló que su nuevo disco lleva por nombre “La luna no ha cambiado nada” y cuenta 12 temas inéditos de su autoría que grabó durante su estancia en Hastings, Inglaterra.

“Estoy muy contento, muy contento, porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones”, expresó el compositor. “Aquí ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia”

Sergio Andrade dio a conocer que el estreno mundial de su nuevo disco será el próximo 2 de diciembre, fecha en la que “estará disponible en todas las plataformas y tiendas de música digital”. Antes de hacer este anuncio, el cantante lanzó un adelantó de lo que sería su sencillo, es decir, “La luna no ha cambiado nada (II)”, que publicó en YouTube el pasado 30 de octubre.

Aunque el cantautor no ha dado más detalles, al parecer, su canción tendría mensajes, ya que algunas frases de la “La luna no ha cambiado nada (II)” son las siguientes:

“Nosotros ya cambiamos por las manías y los vicios. Y somos hoy tan diferentes a los que fuimos”

“Las cosas vistas bien de lejos suelen perder su gravedad”

“Necesito llorar menos, recuperar mi dignidad”

“Necesito irme lejos, hacer de cuenta que no estás”

De qué acusaron a Sergio Andrade

Sergio Andrade retoma su carrera en medio de críticas, ya que en el pasado vivió una de las principales polémicas en la industria del entretenimiento en México: enfrentó un proceso judicial por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores.

El cantautor lideró el Clan Andrade Trevi junto a la cantante Gloria Trevi, de 57 años, con quien sostuvo una relación sentimental. Ante las denuncias en su contra, en el año 2000 huyeron y se escondieron en Brasil, donde fueron detenidos debido a la persecución internacional que se dio para dar con ellos.

En 2004 lo extraditaron a México, al igual que a Gloria Trevi, y vivió un proceso legal por los citados delitos. En 2005 lo sentenciaron a siete años y 10 meses de prisión, pero fue liberado en 2007.

En redes sociales se van contra Sergio Andrade: “Deberías de estar encerrado”

Usuarios reaccionaron al regreso de Sergio Andrade y en su cuenta de YouTube se lee comentarios como los siguientes:

“Sí da miedo escucharte”

“Sergio, ¿dónde estás? Te están busque y busque algunas personas de tu pasado”

“Tú deberías de estar encerrado y no libre, tú eres el único culpable”

“Es una lástima cómo arruinaste tu carrera por los vicios”

“Se puede ver lo mal que está la gente elogiando a un psicópata o más bien son otros psicópatas”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO