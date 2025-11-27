Avanza la basificación en IMSS-Bienestar; Tamaulipas prioriza a especialistas y anuncia ampliación de hospital infantil

El gobernador Américo Villarreal informó que la regularización del personal de salud en el sistema IMSS-Bienestar continúa de forma gradual, dando prioridad a trabajadores con mayor antigüedad y a especialistas de alta demanda. Destacó becas estatales para promover la formación médica y el arraigo en la entidad, y adelantó que en 2026 iniciará la ampliación del Hospital Infantil de Ciudad Victoria

VICTORIA, Tam.- La basificación del personal de hospitales y unidades de salud que hoy pertenecen al sistema IMSS-Bienestar continúa de manera paulatina, afirmó el Gobernaror Américo Villarreal Anaya.

Explicó que en el caso de aquellos trabajadores que se encuentran bajo una condición “precaria”, es decir como eventuales y homologados por contrato, se están regularizando, de acuerdo con los requisitos de las unidades hospitalarias ahora bajo el sistema del IMSS-Bienestar.

En entrevista al inaugurar el Segundo Simposio Actualidades Hemato-Oncológicas en Tamaulipas, el mandatario explicó que si bien existe un escalafón y que se da prioridad a los trabajadores que tienen más tiempo para acceder a una base.

“Hay veces que llegan trabajadores de nuevo ingreso y que podrán entrar en forma inmediata, pero es un hematólogo oncólogo pediatra, con una especialidad específica, y una necesidad dentro del sector salud, para poderlo incorporar”.

Villarreal Anaya explicó que en casos como ese pueden darse que tal vez a los tres meses de llegar con especialidades muy específicas y únicas, se les da prioridad para atender a la población.

“Son gente que a veces tiene esa oportunidad por su nivel de formación, pero cuando no es así, se tiene que respetar las instancias”, aclaró el Gobernador, quien agregó que en Tamaulipas se busca que cada vez más médicos hagan sus especialidades y permanezcan en la entidad.

“Aquí en Tamaulipas, tenemos una formación que nos permite equiparar el nivel de formación profesional, con las necesidades específicas del Estado, y que el Estado cubre con unas becas para que tengan este arraigo”.

Explicó que en ocasiones ocurre que en la entidad hay formación de especialistas como anestesiólogos, internistas, cirujanos, pero que son originarios de otras entidades, por lo que al concluir su residencia deciden irse.

“Estamos buscando también trabajadores ya establecidos en nuestra entidad que llenen, incluso a veces base, se les da la oportunidad de incorporarse a un programa de especialidad con una beca de parte del Estado, y con la seguridad o una mayor probabilidad de qué al terminar su formación, ya ellos se van a quedar”.

Por último el gobernador tamaulipeco annunció que para el próximo año se tiene proyectado llevar a cabo la ampliación del hospital infantil de ciudad Victoria, del que ya se tiene el proyecto ejecutivo.

“Creo que es una condición también sensible y de mucha necesidad de nuestra hospital del infantil, qué tantas éxitos y satisfacción nos ha dado para que mejoren sus áreas de enseñanzas, de consulta externa, que son muy reducidas desde hace mucho tiempo y de odontología”.

Perla Reséndez