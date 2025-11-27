Avanza negociación en el cuarto día de bloqueos

En el cuarto día consecutivo de bloqueos a nivel nacional, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas confirmó que este jueves se trabajará en dos mesas de negociación con el gobierno federal, instaladas en el Senado de la República

CIUDAD VICTORIA, TAM- En el cuarto día consecutivo de bloqueos a nivel nacional por parte de agricultores y transportistas, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas confirmó que este jueves se trabajará en dos mesas de negociación con el gobierno federal, instaladas en el Senado de la República, enfocadas en los temas de la nueva ley de aguas, así como precios y apoyos.

El organismo agrícola destacó que la apertura de estas mesas representa “un logro” dentro del movimiento que, desde el inicio de la semana, ha paralizado distintos tramos carreteros en protesta por la crisis que atraviesan ambos sectores.

De acuerdo con la información que compartieron a sus agremiados, los resultados de esta jornada serán comunicados mañana por la mañana, cuando se emita un reporte oficial sobre el avance de las negociaciones.

En su mensaje interno, la Unión Agrícola llamó a no bajar la guardia y a mantener la coordinación entre los grupos movilizados.

Adelantaron que para mañana viernes 28 de noviembre del 2025, se impulsará que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reciba formalmente a los representantes del movimiento con el fin de levantar una minuta que permita resolver los asuntos inmediatos y trazar una agenda de trabajo más amplia para aquellos temas que requieren análisis profundo, como el manejo del agua y la definición de precios de garantía.

El llamado a los productores y transportistas fue claro: no desanimarse.

Y es que aseguraron que seguirán informando paso a paso el avance de las gestiones y confiaron en que, “con la bendición de Dios”, mañana pueda existir ya un documento formal que encamine soluciones para los sectores agrícola y transportista.

Por Antonio H. Mandujano