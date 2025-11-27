CANACO Tampico respalda candidatura de unidad de Octavio de la Torre al frente de CONCANACO SERVYTUR

En sesión del Consejo Nacional, 63 de 66 consejeros con derecho a voz y voto equivalente al 95.4% refrendaron su liderazgo, garantizando continuidad y certidumbre para el sector comercial y de servicios.

La Cámara Nacional de Comercio en Tampico presidida por Eduardo Manzur manifestó su respaldo a la candidatura de unidad del Dr. Octavio de la Torre de Stéffano para continuar al frente de la CONCANACO SERVYTUR México, sumándose al apoyo nacional expresado por cámaras y consejeros empresariales de los 32 estados del país.

El respaldo obedece a los resultados obtenidos bajo su gestión, entre ellos programas como El Buen Fin, con participación récord en sus dos últimas ediciones; Viernes Muy Mexicano, La Gran Escapada y México Muy Mexicano, iniciativas que impulsan el consumo local, el turismo interno y el comercio formal.

Impulsa además una agenda enfocada en micro, pequeñas y medianas empresas familiares, así como el impulso a nuevas generaciones emprendedoras.

Entre los motivos de apoyo también se encuentra la promoción de sistemas basados en integridad e inclusión, alineados al Pacto Mundial de la ONU, así como posturas firmes en temas nacionales como la reducción de la jornada laboral y la defensa de la viabilidad de los negocios familiares.

Bajo su liderazgo, un comité ejecutivo mayoritariamente integrado por mujeres empresarias ha fortalecido la participación y representación del sector.

CANACO Tampico coincidió en que respaldar esta candidatura representa apostar por estabilidad, inversión, empleo y bienestar, bajo una coordinación directa con autoridades federales, estatales y municipales para la reducción de costos y trámites, fortalecimiento de la seguridad comercial y aumento del ingreso local.

