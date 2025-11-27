COMAPA SUR rehabilita red sanitaria en sector de Infonavit tras colapso de colector

Intervención fortalecerá el servicio en un amplio sector habitacional

Avanzan las labores para restituir la funcionalidad de un colector sanitario de 18 pulgadas ubicado en el cruce de la avenida Las Torres y el Boulevard Loma Real, en la colonia Jesús Elías Piña, donde se realiza la sustitución de 50 metros lineales de tubería dañada.

El deterioro estructural de esta línea provocó escurrimientos de aguas residuales en un sector densamente habitado, situación que demandó una intervención inmediata para mejorar las condiciones de salubridad y restablecer el correcto flujo de la red.

La obra permitirá elevar la calidad del servicio para las familias de las colonias Unidad Modelo, Luis Echeverría y los fraccionamientos Jesús Elías Piña 1, 2 y 3, fortaleciendo la infraestructura sanitaria y contribuyendo a un funcionamiento más eficiente del sistema.

Estos trabajos forman parte del programa de optimización de la red urbana, que avanza con el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, permitiendo atender con oportunidad los puntos de mayor afectación y mejorar la prestación del servicio en este sector.