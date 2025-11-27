Continúa Gobierno de Altamira intenso programa de pavimentación

El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, supervisó las labores de pavimentación con concreto asfáltico de la calle Chochines de la colonia Santa Elena

El Gobierno Municipal de Altamira mantiene el paso firme en su programa de modernización vial, avanzado en la pavimentación de la calle Chochines, en la colonia Santa Elena.

El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido por la obra, donde informó que además de la pavimentación con concreto asfáltico, se efectuó la rehabilitación integral de los servicios básicos, incluyendo la reposición de la línea de drenaje, la línea de agua potable, así como las tomas domiciliarias y descargas sanitarias.

“Aquí también vamos a instalar alumbrado solar autónomo”, destacó el alcalde, al señalar que estas acciones contribuirán a mejorar la seguridad y calidad de vida de las familias de este sector.

Durante la supervisión, Martínez Manríquez atendió personalmente las solicitudes y planteamientos de los vecinos, reafirmando el compromiso de su administración con el desarrollo ordenado y la mejora continua de las colonias altamirenses.

La obra contempla pavimentación con concreto asfáltico, así como la construcción de guarniciones y banquetas, reforzando la infraestructura urbana y facilitando la movilidad de peatones y automovilistas.