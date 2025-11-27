Detienen a mujer que recibió manutención para su hijo de tres hombres distintos; la investigan por presunto fraude

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Nueva Jersey detuvieron a Alyssa Radford, señalada de haber obtenido manutención infantil de tres ex parejas de manera simultánea y por el mismo menor, situación que derivó en una investigación por presunto fraude interestatal.

De acuerdo con la policía, Radford consiguió que tribunales de Maryland, Minnesota y Nueva Jersey emitieran resoluciones favorables para que cada uno de los hombres aportara recursos al sostenimiento del niño que, según creían, era su hijo. Durante seis años, este esquema le habría permitido recibir 3,200 dólares mensuales, lo que suma más de 230 mil dólares en total.

Al momento de su arresto, la joven residía en una casa de cinco recámaras y contaba con varios vehículos de alta gama, signos de un estilo de vida que habría financiado con los recursos obtenidos. El caso salió a la luz cuando las autoridades compararon documentos que generaron sospechas: todos hacían referencia al mismo menor y a la misma madre, pero con padres distintos.

Radford permanece bajo custodia, mientras que el niño quedó temporalmente bajo el cuidado de los servicios de protección infantil. Paralelamente, las presuntas víctimas ya trabajan con las autoridades para esclarecer la paternidad real del menor.

