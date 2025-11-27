«En la política hay niveles»: Grecia Quiroz a Noroña

La alcaldesa de Uruapan subrayó que en la política “hay niveles para hablar, para expresarse y para conducirse hacia una mujer”.

CIUDAD DE MÉXICO.-La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió de manera contundente a las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien calificó como “irresponsables” sus comentarios sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Quiroz aseguró que vive un duelo que debe ser respetado y pidió sensibilidad ante la gravedad del caso.

“En la política hay niveles”

Durante una entrevista radiofónica, Quiroz señaló que las críticas en su contra carecen de empatía. “En la política hay niveles y hay niveles para hablar, para expresarse y para conducirse hacia una mujer que está viviendo un duelo. No se me hace de un hombre, de un caballero, que se exprese así”.

La alcaldesa afirmó que aceptó el cargo para honrar la memoria de Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, agrupación independiente de la cual ambos formaban parte.

“No me hago la víctima”

Visiblemente afectada, Quiroz declaró que no atraviesa un momento sencillo y negó utilizar la tragedia como herramienta política:

Sé separar las cosas, tengo valores, una formación que me vine haciendo con Carlos. Él me inculcó que en política tenía que ser recto. Esta persona no tiene idea de lo que es ser un verdadero servidor público”.

“Se le despertó la ambición”

En días recientes, el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que los señalamientos de Quiroz —en los que ella pidió indagar posibles vínculos políticos en el asesinato de su esposo— responden a intereses electorales:

Es una declaración política. A ella ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”.

El legislador agregó que, si cuenta con elementos, “puede entregarlos a la Fiscalía”, y aseguró que, pese a tensiones internas, Morena conservará la gubernatura de Michoacán en 2027.

Sheinbaum llama a la sensibilidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino en el debate señalando que se debe actuar con respeto hacia Quiroz. La mandataria recordó que la alcaldesa enfrenta un proceso de duelo, por lo que pidió que la discusión pública se mantenga con altura y sensibilidad.

Quiroz insiste en esclarecer el crimen

Quiroz reiteró que existen más líneas de investigación relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo y pidió que las autoridades esclarezcan quién ordenó el ataque:

Es obvio que la persona vinculada al caso no va a decir que fue él. Yo sé que hay más líneas hacia arriba y exijo que se aclaren. ¿Por qué y quién ordenó este asesinato?”

La alcaldesa subrayó que su postura tiene como propósito llegar al verdadero responsable, no generar confrontaciones políticas.

Uruapan y diversos municipios de Michoacán atraviesan un periodo de tensión marcado por hechos de violencia y una intensa actividad política de cara a los próximos procesos electorales.

La disputa narrativa entre Quiroz y líderes de Morena se da en medio de un escenario donde la seguridad y la gobernabilidad continúan como prioridades para la sociedad michoacana.

