Estos celulares ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp en diciembre

A partir de diciembre de 2025, muchos iPhone y Android ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp; te decimos qué hacer si tu teléfono está en la lista

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo y por eso se actualiza constantemente, sobre todo en interfaz, seguridad, privacidad y funciones de Inteligencia Artificial (IA).

Por esta razón, Meta también revisa periódicamente los sistemas operativos que admiten y, los más obsoletos terminan por ser descartados para recibir las nuevas actualizaciones de la app, ya que se requiere espacio para incorporar a los nuevos modelos de celulares.

No se trata de un borrón abrupto, sino que el descarte es para aquellos sistemas operativos que ya tienen el menor número de usuarios, además de los celulares que -debido a su antigüedad- tampoco tienen la infraestructura para recibir nuevas funciones.

Celulares que ya no tendrán WhatsApp actualizado en diciembre

Cada mes, se actualiza la lista de sistemas operativos y modelos de celulares que ya no recibirán las novedades de WhatsApp.

“Dejaremos de admitir dispositivos y sistemas operativos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los más recientes avances tecnológicos”, precisa el Centro de Ayuda de la aplicación.

Es importante mencionar que cuando llegue el diciembre, WhatsApp no desaparecerá del teléfono, sino que más bien ya no se actualizará cuando haya nuevas funciones. Además, la plataforma enviará mensajes antes informando que se dejará de mandar soporte al equipo.

A continuación los teléfonos que se quedarán sin actualizaciones:

iPhone (iOS 15.1 y versiones anteriores)

•iPhone 6

•iPhone 6s

•iPhone 7

•iPhone SE de primera generación

•iPhone 8

•iPhone 8 Plus

Android (OS 5.0 y versiones anteriores)

•Asus ZenFone 2

•HTC One M8

•Huawei Ascend Mate 7

•LG G4

•Motorola Moto X

•Samsung Galaxy S5

•Sony Xperia M4 Aqua

¿Cómo saber qué sistema operativo tienes?

Si desconoces el sistema operativo que tiene tu dispositivo, descuida, el proceso para saber cuál es es muy sencillo:

•iPhone: Configuración – General – Información – Versión de software

•Android: Ajustes – Información del teléfono – Versión de Android

¿Qué hacer si tu teléfono está en la lista?

Si tu dispositivo está en la lista de los que ya no recibirán soporte de WhatsApp a partir de diciembre, tal vez tu primer pensamiento sea comprar un teléfono nuevo, aunque sabemos que eso no siempre se puede hacer de inmediato.

El Centro de Ayuda dice que estos equipos sí podrán seguir utilizando la aplicación de WhatsApp, sin embargo, se deberá tener en cuenta que perderán acceso a las últimas funciones de seguridad y novedades que la plataforma implemente.

En este caso, se puede optar por las versiones alternativas de WhatsApp, incluyendo la aplicación de escritorio, la versión web para navegadores, o las ediciones optimizadas para tablets y relojes inteligentes (WearOS).

También se podría migrar a otras plataformas de mensajería competidoras como Telegram o Signal, o bien, seguir en el ecosistema Meta a través de Instagram o Messenger.

Con información de EXCÉLSIOR