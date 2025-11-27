Familiares claman justicia para Mallely

Familiares y amigos exigieron la detención del conductor que habría arrollado a la joven motociclista el sábado en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAM.- La mañana de este miércoles, familiares y amigos de Mallely Joulin se manifestaron para pedir justicia.

La joven motociclista murió tras ser arrollada por el conductor de una camioneta que abandonó la escena el pasado sábado por la tarde.

“Le faltaban dos cuadras para llegar a su trabajo. Hablé con ella 30 minutos antes; me dijo que ya se iba a arreglar para irse a trabajar y colgamos”, dijo Blanca Calles, madre de Mallely.

Los familiares y amigos se reunieron en la zona centro de Ciudad Madero para exigir que se aceleren las investigaciones y se detenga al presunto responsable.

“¡Justicia, justicia! Era mi niña. Me la mataron y dos niños me dejó. No quiero que quede impune”.

La protesta se desarrolló entre lágrimas, silencios prolongados y un duelo evidente que aún desgarra.

La madre relató que su hija salió rumbo a su trabajo, a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el impacto. Nunca llegó.

Calles aseguró que, mientras su familia velaba a Mallely, la boda de los presuntos responsables continuaba.

“Mientras ellos celebraban una boda, yo velaba a mi hija muerta”, expresó.

La tía, Victoria Calles, confirmó que existen videos y testimonios que muestran con claridad al conductor.

Pidió a asistentes de la boda que proporcionen información, aunque sea de forma anónima.

La familia narró momentos dolorosos del sepelio. El ataúd se atoró al descender, lo que interpretaron como un último gesto simbólico.

“El ataúd incluso se abrió; fue muy triste todo lo que ocurrió”.

Un amigo cercano, Edgar Llera, informó que la administración municipal les ofreció acompañamiento.

Sostuvieron una reunión con el secretario del Ayuntamiento y les adelantaron que existe información relevante.

La familia insiste: “No pedimos perdón ni dinero. Queremos justicia. Que pague”.

La concentración concluyó con un llamado a aportar datos que permitan detener al conductor.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón