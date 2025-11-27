¡Hay municipios que no tienen para pagar aguinaldos!

EL RESBALÓN/MARIO ALBERTO PRIETO

Hay municipios morenos de Tamaulipas que todavía no llega el mes de diciembre y ya los pone a temblar el tema del pago de los aguinaldos.

¿Por qué? Simple y sencillamente: ¡¡¡YA NO TIENEN DINERO!!! Y están pidiendo fiado hasta el papel de baño de la oficina del “presi”.

Imagínese: así de mal andan las cosas en varias administraciones municipales. Y es que los alcaldes llegan y creen que el presupuesto es un pastel que quieren devorar en un segundo, terminando por tragárselo a mordidas y hasta atragantarse. Por eso se acabaron el dinero.

Esto habla muy, pero muy mal de los alcaldes que se encuentran en esta situación, pues es un hecho que están reprobados en su gobierno por gastarse hasta la lana destinada para este derecho laboral que tienen todos los empleados municipales.

La pregunta es: ¿Por qué los síndicos que participan en los cabildos de estos ayuntamientos solaparon, fueron ciegos y sordos al permitir que el gobierno municipal en el que participan entrara en crisis y casi, casi, en quiebra?

Esta es una información que ya corre como pólvora en los radiopasillos de los ayuntamientos que se encuentran en números rojos y que se están tronando los dedos para ver cómo le van a hacer, ya que no van a poder pagar este dinero.

No tarda en salir a la luz pública cuáles son los municipios que, muy apenas y saliendo raspaditos, van a poder cumplir con esta prestación a los trabajadores sindicalizados que laboran en la administración; pero no van a cumplirle al personal de confianza.

Hay una administración local, de las que están en bancarrota, que tiene pidiendo “fiado” desde hace tres meses y que ahorita no tiene ni para el pino de Navidad que van a poner frente a la presidencia. Así es que no dude que terminen algunos ayuntamientos con un árbol seco, adornado con algodones en lugar de un pino de Navidad.

Hasta en riesgo están los aguinaldos de los regidores y los síndicos, pero con ellos no hay problema, porque en la mayoría de los municipios ni trabajan ni sudan la camiseta. Se la pasan “pateando el bote” y nada más les gusta estirar la manita para cobrar cada quincena. Así es que bien merecido que no les paguen nada. En la mayoría de los casos solo se salva uno que otro.

Resulta preocupante que existan alcaldes de Morena que llegan al poder y se creen dueños del dinero del pueblo, lo gastan y hasta lo derrochan en lo que se les pega su regalada gana, y nadie los está vigilando. La mayoría de los regidores están vendidos y coludidos.

Y esto no se vale, porque lana es lana, y esa nunca sobra; por el contrario, siempre hace falta en cada uno de los hogares de los empleados y burócratas de un gobierno.

Pronto habrá protestas contra estos alcaldes y los van a exhibir como malos administradores, y bien merecido se lo tienen.

HAY NUEVA TITULAR DEL REGISTRO CIVIL EN MADERO

Tras tres años de estar como oficial del Registro Civil de Madero, a Marilú Meléndez López se le acabaron sus padrinitos y su madrinita mágica.

En este caso podrían salir varias “situaciones” que se presentaron en esta oficina y de las cuales todo mundo tiene conocimiento, incluyendo sus padrinos. Luego le platicaré quiénes son.

Ahora llega la señora Margarita Salas, emprendedora que tiene un jardín de eventos y prepara banquetes y taquizas.

A este puesto llegó porque tiene una súper madrina mágica que confió en ella y le está dando la oportunidad.

Esperemos que no crea la nueva oficial que sacar actas es como hacer un sándwichon, porque entonces va a arder Troya.

PRIMER ROUND: BETTY LE GANA A LIZ ALDAPE

Hasta el momento, en los próximos días Beatriz Rodríguez estará recibiendo su constancia de mayoría como la nueva presidenta del PAN Tampico.

Su proceso está impugnado por parte de su contrincante, Liz García Aldape, quien argumentó que hubo trampas y que Betty no había pagado sus cuotas en tiempo y forma; pero finalmente este tipo de argumentos fueron desechados.

Beatriz Rodríguez pertenece al grupo de Charo González, actual diputada local en el Congreso de Tamaulipas, quien siempre la ha apoyado.

En los próximos días habrán de ofrecer una rueda de prensa para oficializar el arranque formal del nuevo comité rumbo al 2027.