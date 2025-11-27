Invitan a jóvenes tamaulipecos a vencer el miedo y lanzarse a emprender

Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la pequeña y mediana empresa del gobierno estatal participó en la inauguración de la Feria de Empleo creo.mx realizada en el Aula Magna de la UAT campus sur

TAMPICO, TAM.- Un exhorto directo a que las y los jóvenes de Tamaulipas se atrevan a emprender y dejen atrás el miedo, lanzó este miércoles Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la pequeña y mediana empresa del gobierno estatal, durante la inauguración de la Feria de Empleo creo.mx realizada en el Aula Magna de la UAT campus sur, a la que acudieron alrededor de 350 emprendedores, empresarias y empresarios.

“Que aprovechen todo el ecosistema que tiene el Gobierno del Estado para emprender. Tenemos el programa Hecho en Tamaulipas, les ayudamos al diseño de logo, a registrar su marca, si es un producto tener presentación anaquel”, expresó al señalar que hoy participan ponentes nacionales y “50 emprendedores y emprendedoras que buscarán vender sus productos locales a grandes empresas como Chedraui”.

La funcionaria subrayó que emprender exige voluntad y coordinación entre los tres niveles de gobierno, además de determinación personal para superar retos como la incertidumbre, por lo que consideró fundamental aprovechar las herramientas que actualmente se ofrecen desde las diversas instancias gubernamentales.

Compartió parte de su experiencia de vida: vivió en Estados Unidos durante su infancia, comenzó a trabajar a los 18 años, laboró cuatro años en Monterrey y regresó a Tamaulipas como madre soltera, iniciando desde cero en la dirección de Organismos Públicos Descentralizados. Desde ahí impulsó el proyecto “Peso a peso” entre el gobierno federal y universidades tecnológicas.

Álvarez Quero también colaboró en el sistema DIF, donde empezó sacando copias, posteriormente se incorporó a la Subsecretaría de Educación Básica en dónde superó un reto para dotar de libros a 12 mil niñas y niños.

