Las riñas escolares exhiben vacíos de atención y criterios en planteles de Victoria

Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Asociación de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas, advirtió que decisiones unilaterales en planteles y la ausencia de protocolos claros están generando abusos e indefensión tanto para alumnos como para docentes.

Ciudad Victoriq.- Las recientes denuncias sobre riñas en las inmediaciones de escuelas de Victoria reavivaron un debate urgente sobre responsabilidades, límites legales y la falta de atención institucional.

Tovar Tapia afirmó que en Tamaulipas no existe antecedente legal que permita a un directivo aplicar sanciones basadas únicamente en su criterio, y que hacerlo “constituye un abuso de poder que podría configurarse como delito”.

Señaló que la riña en las afueras del CBTis 236 es el único caso que se ha hecho público hasta el momento, pero consideró necesario frenarlo para evitar que se normalice.

Sobre la vigilancia externa, explicó que sí existe un convenio vigente entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad en las afueras de los planteles. Dicho acuerdo contempla evitar robos, riñas y peleas callejeras que ocurren al finalizar la jornada escolar. Sin embargo, reconoció que “no se aplica al cien por ciento”, principalmente por falta de personal.

Tovar Tapia destacó que muchos directores aseguran que no pueden intervenir en riñas ocurridas fuera del plantel, aunque el Código Civil establece que los maestros actúan como tutores dentro de un perímetro aproximado de 100 metros alrededor de la escuela. Esto les permite intervenir para evitar que los alumnos resulten heridos. El problema, señaló, es el temor a denuncias o reacciones inesperadas de los padres, lo que lleva al personal docente a abstenerse por razones legales.

El origen de las conductas violentas, insistió, casi siempre se encuentra en el hogar. “Si no se atiende el origen, estos eventos seguirán sucediendo”, afirmó, subrayando que el trabajo preventivo debe involucrar a las familias.

El representante recordó también el caso del Cebetis de Altamira, donde presuntamente algunos maestros incitaron a estudiantes a agredir a un directivo para conservar comisiones y evitar estar frente a grupo. “Se llevaron entre las piernas a los alumnos, y algunos incluso pudieron haber enfrentado consecuencias jurídicas por su edad”, lamentó.

En el caso de Victoria, Tovar Tapia señaló que las zonas periféricas siguen siendo las más conflictivas debido a la falta de atención por parte de autoridades educativas. Esa misma carencia, dijo, ha provocado que el cierre temporal de escuelas por parte de docentes y padres se vuelva una práctica normalizada.

El presidente de la Asociación de Maestros y Padres de Familia concluyó que las riñas evidencian no solo conflictos estudiantiles, sino fallas estructurales en prevención, supervisión y acompañamiento institucional. Urgió a fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, maestros y padres para proteger a los estudiantes y garantizar entornos seguros.

Por Raúl López