«Necesario que en la legislación se establezca la cultura de la donación de sangre»: Hospital Militar Regional de Tampico

Especialistas del Hospital Militar de Tampico urgieron a incorporar en la legislación mexicana mecanismos y obligaciones que promuevan una cultura de donación de sangre altruista, al reconocer que actualmente no existen normas que impulsen la participación social activa en este acto que salva vidas.

Un llamado a que en la legislación se establezca la cultura de la donación de sangre entre la ciudadanía del país; lanzó hoy el Teniente Coronel Médico Cirujano, Javier Briones Sánchez, jefe de enseñanza y de transfusión sanguínea del Hospital Militar Regional de Tampico al encabezar la mañana de este jueves una reunión interinstitucional con dependencias y planteles educativos promotores de la donación de sangre.

El mando militar expresó que existe un proyecto de Ley para modificar la Norma Oficial Mexicana 253SA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos en la que se presentan mejoras de aspectos de: procesamiento, conservación, vigencia y control de calidad de todos los hemocomponentes, lo que consideró significa un avance. Sin embargo, dijo en el Hospital Militar Regional de Tampico se considera deben de establecer principios, mecanismos y obligaciones para la promoción y participación activa de la sociedad en la donación de sangre de forma altruista.

«No se cuenta con mecanismos, ni obligaciones plasmadas en la legislación y normatividad en materia de donación de sangre donde establezcan para la sociedad en general una participación activa de fomentar la donación de sangre de forma altruista que se vea reflejada en acciones y modificación de hábitos de la sociedad. En la parte de la donación de sangre entre la población no presenta cambios significativos que promuevan la cultura de la donación»

Reconoció al personal médico, de enfermería, profesionales de la salud, así como a la comunidad estudiantil por la importancia que tienen en la participación activa en una cultura de donación de sangre.

El Dr. Ángel Raúl Camacho Martínez, representante del Centro Estatal de la transfusion sanguínea coincidió con el mando militar en que no existe una cultura de la donación de sangre en Tamaulipas y agradeció a las y los jóvenes estudiantes de medicina de distintas instituciones académicas así como al personal de salud por salvar vidas.

«Tenemos un dicho en la medicina transfusional que dice así:»nadie se acuerda de la sangre hasta que la ocupa. Lamentablemente es así, nos ha faltado fomentar la cultura de la donación. Yo quiero expresar mi agradecimiento al Hospital Militar por este tipo de reuniones que son muy importantes…todas las unidades de sangre que recaban en estas jornadas de donación voluntaria y altruista en las universidades y en las empresas que visitamos son las que salvan vidas, no van dirigidas»

El mando militar reconoció el esfuerzo permanente que realizan las distintas instituciones en la promoción de la cultura de la donación de sangre pese a las limitaciones y carencias de recursos materiales, humanos y de conciencia generalizada entre la población.

En el evento participaron el Capitán de Fragata, Aldo Ismael Torres Campo, Subdirector del Hospital Naval Tampico; el Teniente de Corbeta, Javier Aguilar, encargado del servicio de transfusión del hospital naval de Tampico;

Dr. Alejandro Porras Wong, encargado de Medicina Legal IMSS Bienestar “Dr. Carlos Canseco”;

Q.F.B. Betsy Janeth Rojas Ahumada, jefa del Banco de sangre del IMSS Bienestar “Dr. Carlos Canseco”.

Dr. Manuel Enrique Courrech Gómez, director del Hospital General de Altamira “Dr. Rodolfo Torre Cantú”;

Q.F.B. Juan de Dios Ruiz Álvarez, encargado del Banco de sangre del Hosp. Gral. Altamira “Dr. Rodolfo Torre Cantú”;

Dr. Salvador Mojarro Sánchez, director del Hospital Civil de Ciudad Madero; Dra. Beatriz Rangel, jefa del Banco de sangre del Hospital General Regional No.6 IMSS;Maestro, David Gallegos, coordinador de vinculación e innovación de la UNE.

Dra. Karla Guadalupe Balderas Pando, coordinadora de los ciclos clínicos del ICEST; Dra. Julia Eugenia Casanova Reyna, Coordinadora del pregrado del ICEST; el Dr. Raúl de León Escobedo, director de la facultad de medicina de la UAT;la Dra. Marta Elvia Palomo Castro, responsable de servicio social de la facultad de medicina de la UAT; Romina Sierra Barajas, Representante de la sociedad de alumnos de la Facultad ;

Dr. Juan Fernando García Izaguirre, Jefe del internado y servicios sociales y la Dra. Ximena Meraz del Angel* Vicepresidenta de la sociedad de alumnos de la red Anáhuac

Cynthia Gallardo

La Razón