Neurólogo revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol si quieres prevenir el Alzheimer

El neurólogo Richard Restak, reconocido por su amplia trayectoria en el estudio de los trastornos neurodegenerativos, ha dedicado buena parte de su labor a analizar la evolución y el impacto del Alzheimer, una enfermedad que suele manifestarse con mayor frecuencia en edades avanzadas.

Restak subraya que su desarrollo puede estar influido por una combinación de factores, entre ellos antecedentes genéticos y hábitos de vida poco saludables, como el consumo excesivo de alcohol, que pueden favorecer la aparición del deterioro cognitivo.

A partir de sus investigaciones y experiencia clínica, el especialista propone diversas estrategias destinadas a gestionar la pérdida de memoria, así como a enfrentar el temor asociado al diagnóstico.

Entre sus recomendaciones se incluyen la estimulación mental constante, el fortalecimiento de la vida social, la adopción de rutinas saludables y la búsqueda temprana de atención médica ante cualquier signo de alteración cognitiva.

Según Restak, estas medidas no solo contribuyen a preservar la función cerebral, sino que también ofrecen a los pacientes y sus familias herramientas para afrontar con mayor seguridad un posible escenario de riesgo.

POR STAFF