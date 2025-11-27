Nuevo golpe al huachicol en Tamaulipas

Nueve tractocamiones y tanques cisterna asegurados en Matamoros; caen dos hombres armados en Reynosa

El Gobierno de México asestó este miércoles un golpe de alto impacto contra el tráfico de combustibles en la frontera norte. Nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna cargados con hidrocarburo fueron asegurados en Matamoros, en uno de los decomisos más relevantes del año.

El operativo se realizó en el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron que las unidades transportaban aproximadamente 55 mil litros de combustible cada una, sin documentos que acreditaran su legal procedencia. El cargamento quedó bajo custodia federal mientras se profundiza la investigación para identificar a los responsables de la operación logística.

Autoridades federales subrayaron que este aseguramiento forma parte de la estrategia nacional contra el huachicol, que combina inteligencia, control aduanero, despliegue de la Guardia Nacional y coordinación directa con los estados. El objetivo: cortar las rutas de abastecimiento y desmontar las redes financieras que sostienen este delito.

De manera paralela, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó la detención de dos hombres armados en Reynosa. Los sujetos viajaban en una camioneta y portaban un arma larga con cargador abastecido. Tras ser ubicados en la colonia Villas de la Joya, fueron interceptados en la Avenida Porfirio Díaz, frente al Parque Industrial Reynosa, y entregados a la FGR.

Las autoridades estatales y federales aseguraron que los operativos en la frontera no se detendrán. La instrucción, dijeron, es mantener presencia constante y atacar de raíz las estructuras criminales que operan en el tráfico de combustibles y otros delitos de alto impacto.

Por Julio Manuel Loya Guzmán