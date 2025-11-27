Preparan Atlas de Riesgo 2026 con apoyo de CIDIPORT; Tampico destina casi 1.5 mdp

TAMPICO, TAM,. Para 2026, el municipio espera contar con un Atlas de Riesgo actualizado que permita identificar las zonas vulnerables a inundaciones, población expuesta y edificaciones antiguas, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, quien adelantó que el proyecto se desarrolla con respaldo del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT).

Indicó que en el presupuesto de egresos se contempla casi un millón y medio de pesos para continuar el trabajo técnico, mismo que arranca con el primer pago en enero, a fin de acelerar su conclusión.

“Nos va a ayudar a terminar el Atlas de Riesgo…84 cuadras del Centro Histórico y vamos a seguir ampliando… en enero comenzaremos a hacer el pago correspondiente para que a la brevedad lo tengamos completamente establecido”

Villarreal Anaya recordó que también se mantendrá un Fondo de Contingencias para atender emergencias causadas por fenómenos naturales, tal como se hizo el año pasado.

“Está previsto al igual que el año pasado… no tuvimos la necesidad de utilizarlo porque hubo gran participación del gobierno estatal, federal, Protección Civil y Conagua”

La alcaldesa hizo un llamado a propietarios de inmuebles antiguos para que se acerquen a la administración municipal y faciliten las acciones de rehabilitación.

Respecto al deterioro del kiosco de la Plaza de Armas indicó que será intervenido por la Dirección de Desarrollo Histórico, encabezada por Milagros Angelini Vega.

Finalmente, informó que viajará a Monterrey para recibir un reconocimiento internacional otorgado a Tampico por la implementación de políticas públicas sustentables, entre éstas el proyecto Impaktor, que permite la recuperación de caucho y acero.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón