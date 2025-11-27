Que le pongan bozal y camisa de fuerza…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

Que le pongan bozal y camisa de fuerza es lo que la mayoría de los mexicanos quisieran que le pusieran al ordinario, misógino y provocador, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, pues solo abre la boca para decir tonterías.

Para muestra está que justo cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres NOROÑA violento políticamente a la alcaldesa de Uruapan, GRECIA QUIROZ viuda de MANZO, la llamo ambiciosa y fascista.

Claro está que FERNANDEZ NOROÑA lo que busca es llamar la atención no se conforma solo con ser un senador ordinario sin poder alguno, pero no es válido que, en una fecha tan significativa, de la lucha contra la eliminación de violencia contra las mujeres, el personaje éste le dé por tratar de desacreditar a una mujer solo porque ya la ve con posibilidades de ser la candidata al gobierno de Michoacán.

Con su actuar NOROÑA demostró que la violencia contra las mujeres persiste, incluso se practica desde el Senado hasta en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de ese espectro.

Igual NOROÑA demuestra no saber respetar los tiempos y espacios, pues ni siquiera se está ya en un proceso electoral, hay sensibilidad de la población por la muerte de CARLOS MANZO y el que trate de desacreditar a GRECIA QUIROZ no fue bien visto por los mexicanos.

Bueno, no fue bien visto ni siquiera por gente de su partido, pues hasta la titular de la Secretaría de las mujeres CITLALLI HERNANDEZ pidió respeto para las mujeres en referencia a la acción de NOROÑA, y la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM al ser cuestionada sobre los dichos del Senador igual difirió de ellos.

Quizá GRECIA QUIROZ si este ya contemplando la posibilidad de ser candidata a la gubernatura y los de su movimiento, del sobrero, igual quieren que así sea, pero NOROÑA debe cuidar más sus palabras, tener, aunque sea un poquito de sensibilidad, no hablar a la ligera, menos en un día tan importante, el 25 de noviembre.

Se está volviendo un problema NOROÑA para MORENA, eso de no conectar la lengua con el cerebro puede ocasionarles problemas, o por lo menos meterlos en alegatos innecesarios.

Por lo pronto a FERNANDEZ NOROÑA hasta los de su partido le dejaron, como dijera MARISELA en una de sus canciones, solo con su soledad, solo con sus sentimientos, claro y también con sus locuras, pues nadie le acompaño a la rueda de prensa a la cual cito para dar su versión, justificación, sobre su misoginia y ataque a GRECIA QUIROZ.

Se queja NOROÑA de que le hicieron el vacío, que nadie atendió su convocatoria a rueda de prensa, pues no acudió ningún medio de comunicación, ni sus compañeros legisladores, prácticamente le dejaron hablando solo.

En fin, la situación es que luego de que NOROÑA en pleno marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, violento a GRECIA QUIROZ, situación que desagrado a propios y extraños, luego que en medios de comunicación y redes sociales le cuestionaron su actuar, el senador convoco a rueda de prensa para defenderse, pero nadie acudió, hasta los de su partido le hicieron el vacío pues no era conveniente arropar a un violentador.

GERARDO FERNANDEN NOROÑA, el ordinario senador se queja de campaña en su contra, pero la población le dice a MORENA que, de una vez por todas, y para que ya no les meta en problemas, que le pongan bozal y camisa de fuerza.