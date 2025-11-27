Reasignan a jueza por multa a abogada

Reasignan a jueza

por multa a abogada

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- El Órgano de Administración Judicial, reasignó a una jueza del Primer Distrito Judicial al sistema penal tradicional, se informó a través de un comunicado esta mañana.

El Órgano de Administración Judicial es la instancia competente para determinar adscripciones y reasignaciones conforme a las necesidades del servicio, y aprobó una reasignación temporal de una jueza del Primer Distrito Judicial.

Se informó que la medida tiene como finalidad garantizar la adecuada continuidad operativa del sistema y “se adopta en estricto apego a las facultades administrativas previstas en la ley”.

Asimismo, el órgano disciplinario ha tomado conocimiento en el ámbito de sus atribuciones para determinar lo que, conforme a derecho, corresponda respecto del actuar de la jueza en la conducción de sus audiencias, siguiendo los procedimientos y mecanismos establecidos en la normativa aplicable.

Esta misma semana se viralizó un video de una audiencia de una jueza que multa a una abogada con 5,000 días de salario mínimo vigente, bajo el argumento de interrumpir el desarrollo de la audiencia.

Por estos hechos la abogada Aglaeth Silva, multada con 1.3 millones de pesos por la jueza Mónica Ilieana Pérez Chapa, interpueso una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Pero no sería el único caso, ya que también se dio a conocer otro video donde la misma juzgadora, impone una multa excesiva al abogado Luis Eduardo Dávila Domínguez cuando intentaba tomar la palabra en una audiencia, en esa ocasión la multa fue de 3 mil días de salario mínimo, es decir 837 mil pesos.

“El Poder Judicial del Estado reitera que todas las acciones adoptadas tienen un carácter estrictamente institucional, orientadas a la mejora continua del servicio público de impartición de justicia, al fortalecimiento de las capacidades jurisdiccionales y al respeto irrestricto al debido proceso”.