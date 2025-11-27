Tampico aprueba presupuesto 2026 por más de mil 476 mdp; priorizarán servicios públicos y preservación histórica

La alcaldesa refrendó el compromiso de fortalecer la administración municipal y aplicar el gasto con eficiencia para beneficio directo de la población.

Con un monto proyectado de 1,476 millones 891 mil pesos, el Cabildo de Tampico aprobó este jueves el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya al término de la sesión ordinaria número 43.

La presidenta municipal detalló que los recursos serán canalizados a servicios públicos, obras públicas, desarrollo social, deportes y cultura, subrayando que el mayor gasto se concentrará en mantener la ciudad limpia, iluminada y segura.

“Tomamos el compromiso de ser una administración más eficiente, de lograr esa recaudación y promover descuentos en los ingresos propios… servicios públicos en dónde se imprimió el mayor gasto para seguir ofreciendo a la ciudadanía un Tampico limpio, iluminado y seguro”

Como parte de las prioridades del próximo ejercicio, Villarreal Anaya anunció una inversión de 20 millones de pesos para habilitar un espacio seguro y adecuado para el Archivo Histórico de Tampico, actualmente ubicado en el antiguo Refugio.

“Investigadores de la Huasteca hablan de esa necesidad de conservar nuestro patrimonio histórico… estamos invirtiendo 20 millones para las escrituras del archivo histórico, cambiamos la ubicación para la tranquilidad de todos los tampiqueños”, puntualizó.

Distribución del presupuesto 2026:

Servicios Públicos: $364,874,000.00

Obras Públicas: $226,080,116.00

Deportes: $60,000,000.00

Cultura: $26,715,483.00

Cynthia Gallardo

La Razón