Tampico busca recuperar pieza histórica exhibida en el Museo de Louvre

Convocan a los seis estados de la Huasteca a unir esfuerzos para solicitar a Francia la devolución de escultura emblemática de la cultura huasteca.

Tampico formalizó hoy un llamado a las entidades que integran la región Huasteca para gestionar conjuntamente ante el gobierno francés la devolución de una pieza arqueológica considerada símbolo de esta cultura, actualmente exhibida en el Museo de Louvre.

La propuesta fue planteada por la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, durante la sesión inaugural del Seminario Nuevos abordajes y estudios de la Huasteca desde las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Se trata de una escultura dual que representa la vida y la muerte, originaria de Tampico y trasladada a Francia en 1877. La alcaldesa señaló que existe una réplica en el Museo de las Huastecas, ubicado en el Espacio Cultural Metropolitano, pero manifestó la importancia de que la pieza original regrese a su lugar de origen para fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

“Hemos estado haciendo investigaciones de las diosas de esta zona… hay un documento relativo a una pieza emblemática de la cultura huasteca que se encuentra hoy en el Museo de Louvre. Quisiéramos pedir que nos regresen esa imagen aquí, precisamente a la Capital de las Huastecas, con el trabajo conjunto de todos los estados que la conformamos”

El doctor Octavio Herrera Pérez, investigador del Colegio de México, afirmó que “Tampico es la capital natural de la Huasteca”, al reconocer su relevancia como nodo urbano histórico y cultural. Tras su intervención, la alcaldesa pidió el apoyo de especialistas para definir el concepto de identidad regional que deberá adoptar el municipio.

“Quizá es momento de rectificar y poner Tampico, capital de la Huasteca. Les pediría que nos ayuden a determinar el nombre que vamos a seguir manejando con esa identidad”

Durante el encuentro, Mara Grassiel Acosta González, rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que la Huasteca “es un territorio vivo, diverso y profundamente identitario” que dialoga con su pasado y proyecta su cultura hacia el futuro.

El evento incluyó la presentación de la Red de Estudios de la Huasteca y contó con la asistencia de académicos como David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, y Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del Colegio de Tamaulipas. Asimismo, se reconoció la labor de historiadores tampiqueños como Antonio Martínez Leal, Carlos González Salas y Marco Antonio Flores Torres.