Tránsito requiere 20 elementos para apoyar a escuelas

La solicitud ya fue hecha a las autoridades municipales, reveló Santiago Cerecedo Maya, titular de la corporación vial

TAMPICO, TAM.- La dirección de Tránsito requiere de 20 elementos más, para atender las solicitudes de apoyo vial por parte de escuelas de Altamira.

La solicitud ya fue hecha a las autoridades municipales, reveló Santiago Cerecedo Maya, titular de la corporación vial.

Los agentes también se necesitan para abanderamientos en trabajos desarrollados por el municipio.

Esas labores se efectúan en la avenida de la Industria, zona centro, colonias y demás.

«La verdad es que sí estamos esperando nos autoricen el ingreso de más peronal porque sí estamos cortos para poder cubrir la mayor parte de las peticiones que nos hacen tanto en las escuelas como en abanderamientos en los trabajos que se realizan en el municipio que son muchos», detalló.

De autorizarse la contratación de esas personas, se sumarían a los 60 elementos que ya tiene la corporación.

Por Benigno Solís/La Razón