VIDEO: Baño portátil cae de gran altura y llena de heces fecales a los automóviles

CIUDAD DE MÉXICO.-Un insólito y preocupante accidente ocurrió la tarde de este jueves durante las obras de remodelación de un puente vehicular, las cuales se llevan a cabo desde hace ya varias semanas, generando un caos vial. Pero esta vez, el incidente no tuvo que ver con el tráfico habitual, sino con la caída de un baño portátil desde varios metros de altura, hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El reloj marcaba que era aproximadamente a las 17:30 horas, cuando una grúa que elevaba el baño portátil a más de 100 metros de altura, dentro de la zona de remodelación del Puente del Centenario, ubicado en Sevilla, España.

Pero el operador de la grúa perdió el control de la cabina de baño portátil y en cuestión de segundos, el contenedor cayó en los carriles centrales del puente vehicular, estrellándose de manera violenta contra al pavimento y esparciendo todo su contenido sobre la superficie y los vehículos que circulaban cerca.

Automovilistas se salvaron de morir por terrible accidente

Las imágenes captadas por un automovilista muestran el momento exacto del desplome. En el video, que ya circula ampliamente en plataformas como TikTok, X y Facebook se observa cómo varios automovilistas se salvan milagrosamente del impacto, a pesar que circulaban a baja velocidad debido a las obras y de que flujo de vehículos era intenso por ser la hora pico.

Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del accidente y del evidente riesgo que representó, las autoridades reportaron que no hubo personas heridas ni daños materiales cuantiosos a los automóviles. Sin embargo, el derrame del contenido del baño portátil generó molestia entre los dueños de los automóviles que quedaron bañados por las heces fecales, cuestionando la falta de medidas de seguridad y señalización adecuada por parte de las autoridades en una obra de tal magnitud.

El hecho ha provocado una serie de reacciones en redes sociales: desde memes que hacen referencia a una “lluvia inesperada” hasta discusiones más serias sobre la responsabilidad de las empresas encargadas de la remodelación. Usuarios señalan que un proyecto de inversión millonaria debería cumplir con estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos al público.

Aunque la circulación logró restablecerse minutos después, el accidente del Puente del Centenario deja al descubierto la necesidad urgente de mejorar las medidas de prevención en obras públicas, especialmente en zonas de alto tránsito.

Con información de heraldo de México