VIDEO: Camila Sodi recuerda cuando convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta

La sobrina de Thalía reveló que ella fue la encargada de pedirle al Rey del pop que conviviera en una fiesta, aunque revela que no recuerda lo que él le dijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hablar de grandes figuras en la música sin duda alguna es mencionar al Rey del Pop, Michael Jackson quien murió un 25 de junio de 2009, desde entonces su nombre se ha convertido en leyenda, por lo que muchos famosos han salido a contar algunas de las anécdotas que vivieron con el intérprete de “Smooth Criminal”.

Tal es el caso de Camila Sodi, sí la sobrina de Thalía quien en una reciente entrevista reveló que conoció al Rey del pop en una reunión familiar, pero lo más impresionante es que tuvo una dinámica muy peculiar con el fallecido cantante.

Camila Sodi convenció a Michael Jackson de estar en una fiesta

En entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi recordó la ocasión en la que conoció a Michael Jackson y contó que ella fue la encargada de convencerlo de que se uniera a la fiesta, pues el Rey del Pop llegó con miedo y se encerró en una habitación.

“No quería salir Michael (Jackson) de su cierto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, en New York y me mandaron a mi a que por favor sacara de ahí al muchacho…”, dijo Camila

Entonces la actriz y cantante reveló que sus familiares la enviaron a convencer al cantante de que conviviera con todos en dicha reunión, Camila recordó incluso el tono de voz del Rey del Pop.

“Y entonces yo como ‘tik tik tik’, hola Michael, ¿no quieres salir?…lo conocí ese mismo día abajo, pero había llegado como muy espantado, con mucho, se tapaba la boca, así como hola…”, recordó

Finalmente Camilia reveló que a diferencia de muchas personas ella no quedó impresionada y tampoco le causó ningún tipo de nervios conocer e interactuar con Michael Jackson.

“No me causo nada (de nervios), yo creo que por eso me mandaron a mi…y hablaba muy despacito de esta manera: ‘¿quién es?’, y yo de ‘¡yoo!’, ¿qué le decía? Camila, ‘pase’, y nada pues abrí y le dije ‘vente estamos todos abajo’ y ya y bajamos y todo buena onda”.

Jordi estaba impresionado con la anécdota de Camila Sodi, por lo que la cuestionó sobre lo que Michael Jackson le había dicho en esa interacción que tuvieron, pero la actriz contó que: “No me acuerdo que dijo, qué horror”.

Reacciones en redes sociales

Luego de hacerse viral esta anécdota de Camila Sodi con Michael Jackson, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos usuarios aseguran que eso que cuenta Camila es producto de su fantasía e incluso a compararon con Martha Higareda.

“Martha Higareda escuchando la historia”, “ni Martha se atrevió a tanto”, “Creo se le metió el espíritu de Martha Higareda”, “Y que se despierta y dijo: que lindo sueño jajajajaja”, son algunos de los comentarios que se leen en redes

Pese a los comentarios de este tipo, existen otros más que la defienden y aseguran que es completamente posible ya que El Rey del Pop era empleado de Tommy Mottola, esposo de su tía Thalía, por lo que sí pudo haber ocurrido.

Con información de HERALDO DE MÉXICO