VIDEO: Empleados celebran su posada en los pasillos de la tienda

La fiesta desató humor, críticas y debate en redes sobre las condiciones y el trato hacia los trabajadores durante estas celebraciones de fin de año.

CIUDAD DE MÉXICO.-A poco menos de un mes de que se celebren las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en empresas y centros de trabajo ya comenzaron las tradicionales posadas, en donde los empleados tienen la oportunidad de convivir y bailar tras un año de arduas labores.

Y como es costumbre, no suelen faltar los tragos de más, las rifas de electrodomésticos y los concursos de baile para amenizar estas celebraciones que suelen tener lugar en salones, o incluso en algún espacio destinado dentro de la misma empresa.

Sin embargo, en redes sociales se está haciendo viral una fiesta de fin de año que tuvo lugar nada menos que en una conocida tienda de autoservicio, donde movieron los estantes del área de salchichonería para que los empleados pudieran bailar a gusto.

El video en cuestión fue compartido en TikTok por @iguano.dan, quien captó la celebración de fin de año en una tienda de Bodega Aurrera en Oaxaca. En el clip se observa a los empleados bailando en el lugar, mientras al fondo se ven los estantes con mercancía e incluso los letreros que anuncian “Carnes” y “Salchichonería”.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, aunque decenas de internautas lo tomaron con humor, muchos otros, con una visión más crítica, cuestionaron al establecimiento por no darles a los trabajadores la celebración que merecen, sabiendo que este tipo de negocios generan grandes ganancias y bien pudieron pagar un lugar adecuado para la fiesta.

“Al menos les hacen, porque hay muchos lugares donde ni las gracias les dan y sí los negrean en la temporada”, “Broooo, la neta qué oso, yo no iría a esa posada”, “Qué fantasía estar bailando en el área de salchichonería”, “Imagínate darlo todo un año para que te den esto”, “El jefe al final: dejen limpio que mañana trabajan”, “Ya van como cuatro posadas que me salen de diferentes Aurreras”, “No había visto tanta miseria de parte de una empresa”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos incluso expresaron su molestia por esta situación, especialmente porque también circula un clip de otra fiesta de fin de año celebrada en un estacionamiento, por ello, internautas llamaron a los empleados a no asistir a este tipo de eventos organizados “al vapor”, pues consideran que reflejan el nulo interés de las empresas por sus trabajadores.

La molestia generalizada es que, siendo grandes empresas, donde México, los mexicanos y sus empleados les hacen ganar millones, los empresarios no puedan organizarles mínimo un convivio en un mejor lugar, con premios y todos los elementos que suelen acompañar estas celebraciones.

Y no, dicen los usuarios, no se trata de ser aprovechados, nada se compara con las ganancias que estas compañías se llevan.

