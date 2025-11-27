VIDEO: Hombre ingresa a una iglesia en Morelia y le prende fuego

Autoridades detuvieron al presunto responsable del incendio en la iglesia de la Sagrada Familia en Morelia.

La mañana de este jueves, cuerpos de auxilio y seguridad atendieron un reporte de incendio en el templo de la Sagrada Familia, ubicado en la colonia Felícitas del Río, sobre la calle Ocampo.

Al ingresar al inmueble para sofocar las llamas, localizaron en el interior a un hombre presuntamente involucrado en el siniestro, quien fue puesto a salvo de inmediato.

🚨#URGENTE 🔥⛪️‼SE INCENDIA TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA EN #Morelia #Michoacán ‼🚨👨‍🚒 👉Esta mañana se registró el #incendio del #templo de la Sagrada Familia, en el cruce de Ocampo y Francisco J. Múgica, en la colonia Felicitas del Río. Hasta el momento no se reportan… pic.twitter.com/QNK693SOya — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 27, 2025

Vecinos intentaron agredir al presunto responsable

Tras ser sacado del templo, el sujeto fue recibido por un grupo de colonos que esperaban afuera del inmueble.

Los vecinos intentaron golpearlo como represalia por el acto vandálico, argumentando que las autoridades podrían dejarlo en libertad sin que pague por lo ocurrido.

La intervención de la policía evitó que el hombre fuera agredido, y se procedió a su aseguramiento para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

El detenido podría tener un padecimiento mental

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del incendio presenta un trastorno mental, lo que será considerado dentro de las investigaciones que determinarán su situación jurídica.

Las autoridades confirmaron que el sujeto quedó bajo resguardo oficial y que se dará seguimiento al caso para esclarecer las circunstancias del incendio y definir las responsabilidades legales.

El Código Penal de Michoacán establece penas de 2 a 12 años de prisión, además de multas económicas, cuando cuando se provoca un incendio y el fuego afecta viviendas, edificios públicos, archivos, escuelas, templos o bienes culturales.

La sanción se agrava si el incendio es intencional, si el inmueble estaba habitado o si se pone en riesgo la vida de personas. En esos casos, la pena puede aumentar hasta la mitad de lo previsto originalmente.

Con información de EXCÉLSIOR