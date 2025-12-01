40% de nuevos elementos de Tránsito de Ciudad Madero son mujeres

Todas concluyeron un proceso de capacitación de cinco meses en la Universidad de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del Estado

CIUDAD MADERO, TAM.- Un 40 por ciento de los nuevos elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Madero son mujeres, informó el presidente municipal Erasmo González Robledo, quien destacó que la participación femenina sigue creciendo dentro de la corporación.

En total, de los 30 agentes recién graduados, 12 son mujeres, precisó el alcalde. Todas concluyeron un proceso de capacitación de cinco meses en la Universidad de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del Estado, donde obtuvieron su Registro Único Policial, acreditaron los exámenes de control y confianza, y recibieron certificación como primer respondiente.

El alcalde detalló que los nuevos elementos ya se encuentran operando desde hace tres días en distintos sectores de la ciudad, lo que ha permitido reforzar la presencia vial en avenidas principales y camellones.

Recordó que, como parte del proceso de depuración, más de 20 agentes han sido dados de baja durante el primer año de administración, derivado de denuncias ciudadanas e investigaciones internas. Precisó que la corporación actualmente está integrada por alrededor de 100 elementos.

La formación del nuevo grupo representó una inversión municipal de 2 millones de pesos, y adelantó que en febrero podrían enviar a otro bloque de 20 a 30 aspirantes para continuar fortaleciendo el cuerpo operativo.

González Robledo destacó que la incorporación de mujeres aporta una percepción positiva en la atención ciudadana. “Casi la mitad de esta nueva generación son mujeres; nos da gusto que aprovechen estas oportunidades dentro de la administración pública”, expresó.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón