Abogados de Belinda no han enviado notificación de demanda: Lupillo Rivera

Lupillo reafirmó que en su libro no dijo mentiras acerca de su noviazgo con Belinda, aseguró que todo lo que mencionó en el escrito es completamente cierto

La polémica entre Lupillo Rivera y Belinda no termina. Esta vez el cantante dio a conocer que la estrella del pop, ni sus abogados le han hecho llegar ningún tipo de demanda. Esto después de que el intérprete reveló secretos de la relación amorosa que sostuvieron. Pero también bromeó al asegurar que no le interesa si se lleva a cabo o no.

“Nada más en la espera, yo creo. Todo sigue adelante y en pie. No, todavía no (le ha llegado notificación). No se hizo nada malo de mi parte, nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener la historia», aclaró Lupillo.

Lupillo reafirmó que en su libro no dijo mentiras acerca de su noviazgo con Belinda, aseguró que todo lo que mencionó en el escrito es completamente cierto y forma parte de la historia de amor que vivieron juntos. Por lo que no tiene temor de que haya consecuencias legales.

“No hay ninguna mentira, todo fue real, y hay gente que se dedica a tratar de decir que fue mentira. Hay gente que no le gusta mi libro, pues que no lo lean”, explicó Rivera.

¿Qué pasó entre Belinda y Lupillo?

La controversia entre Belinda y Lupillo Rivera se reavivó y escaló a un conflicto legal tras la publicación del libro autobiográfico del cantante, titulado Tragos Amargos. El origen de la polémica se remonta a la supuesta relación sentimental que Belinda y Lupillo Rivera mantuvieron alrededor de 2019, cuando ambos fueron coaches en el programa La Voz México.

Aunque Lupillo Rivera confirmó públicamente en varias ocasiones la relación asegurando que duró entre seis y ocho meses, Belinda nunca la reconoció abiertamente, incluso, recientemente medios de comunicación le preguntaron por el cantante y lo calificó como una persona irrelevante.

¿Por qué Belinda demandó a Lupillo?

Lupillo Rivera incluyó en su libro detalles de su supuesta relación con Belinda, pero no solo eso, también agregó fotografías de ambos juntos. Tras esta publicación, Belinda tomó acciones legales contra el cantante de regional y la publicación de su libro por dos motivos principales: Violencia digital y mediática.

El equipo legal de Belinda argumentó que el uso de su imagen y la divulgación de supuestos hechos de su esfera íntima sin su consentimiento en el libro constituían un acto que vulneraba sus derechos y se hacía de manera despectiva. La finalidad de la demanda era proteger su imagen pública y su intimidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO