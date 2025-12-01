Choca camioneta y arrolla a abuelito

Una conductora aparece como responsable del percance, luego que conducía a exceso de velocidad, le pega a una troca la cual proyecta contra la humanidad de un septuagenario

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A la sala de emergencias de un hospital fue trasladado un hombre de la tercera edad que resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta la cual había sido impactada en la parte posterior por un automóvil que conducía una mujer.

A las 8:00 se registró este accidente se registró sobre la avenida Carlos Adrián Avilés (La Paz) y calle 18 de Marzo.

Hasta ahí llegaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a una persona que ronda los 70 años de edad.

Debido a que se encontraba policontundido elementos determinaron trasladarlo a un nosocomio para que recibiera una atención más minuciosa.

El reporte preliminar elaborado por el departamento de tránsito local estableció que el abuelito fue impactado por una camioneta Chevrolet Equinox que según testigos, estaba parada en doble fila.

Esta unidad fue chocada en la parte posterior por un automóvil de la marca Kia que manejaba una mujer.

Todo parece indicar que la fémina no se percató que la Equinox estaba estática y sumado a la velocidad desmedida acabó estrellándose.

Al observar que el peatón era alcanzado por la camioneta, los testigos no tardaron en llamar al 911 para pedir el apoyo inmediato de una ambulancia.

Fotos y texto, por. Alejandro Dávila

Expreso-La Razón