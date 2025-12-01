Emma Coronel revela cómo conoció a ‘El Chapo’

La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera habló por primera vez sobre su relación con el capo de Sinaloa; reveló que su relación fue muy hogareña y que ella no estaba enterada de los negocios del narcotraficante, además que lo conoció en una versión muy distinta a la que tiene el resto del mundo

El pasado 28 de noviembre se estrenó el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, en el que la esposa de Joaquín Guzmán Loera habló abiertamente sobre la relación sentimental que tuvo con el líder del Cártel de Sinaloa. Por primera vez, la ex reina de belleza contó cómo conoció a uno de los hombres más temidos y millonarios del mundo, cómo inició su romance y cómo se cuidaba para no delatar el paradero del que también estaba prófugo de la justicia.

Uno de los primeros detalles que Emma Coronel reveló en su entrevista es que a la edad de 17 años desconocía quién era ‘El Chapo’ Guzmán, pues al vivir en un rancho de Durango aislado y sin servicios básicos, incluyendo la electricidad, no tenía televisión para conocer al sinaloense.

“Siempre que lo digo, dicen: ‘No, ¿cómo no vas a saber?, cómo no si salía en la tele’”, dice antes de destacar la situación económica de su familia en ese entonces: “¡Yo no tenía tele! Carajo, pues, ¿dónde yo lo iba a ver?’”, dice.

Lo que sí aclaró, es que fue él quien tuvo interés en conocerla, justo cuando participaba en el certamen de belleza Reina de la Feria del Café y la Guayaba. De hecho, el primer acercamiento que tuvieron fue durante una fiesta en la que ella conseguía votos para coronarse, pero este solo sería el primer acercamiento que tendrían.

¿Cómo se conocieron Emma Coronel y ‘El Chapo’?

Emma Coronel contó en el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’ que cerca de los 17 años asistió a una fiesta para conseguir votos para el certamen de belleza Reina de la Feria del café y la Guayaba, y quien fue aquí donde una persona de le acercó para hacerle saber que el entonces prófugo de la justicia tenía interés en ella.

“Escuché que estaba una persona importante en la fiesta a la que iba a ir. Me dijeron: ‘Esa persona quiere bailar contigo’. Un señor. Y me dijo: ‘Mi nombre es Joaquín’”, recordó antes de mencionar que el narcotraficante ya tenía 50 años.

Poco a poco el romance se fue dando entre ellos con las visitas, primero en plan de amistad del narco y más tarde con un acercamiento del que la modelo recuerda como “hogareño” y tranquilo. Además, mencionó durante la entrevista que aunque él fue quien guió la relación por la diferencia de edad, ella también terminó enamorándose de él.

En un sinceramiento más profundo, la madre de un par de gemelas, hijas del capo, mencionó que su interés hacia él fue dándose de forma paulatina y por la personalidad del ‘Chapo’: “Está muy guapo, interesante, energético. Fue lo que hizo que llamara mi atención, que me interesara estar cerca de él”, aseguró.

“Siento que él fue el que llevaba la relación y yo nada más actuaba como una niña chiquita. Para él, yo era la mujer más hermosa del mundo. Pero pues, conforme fue pasando el tiempo, yo me enamoré”, sentenció en el documental.

Boda de Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán, ¿cuándo fue?

Según mencionó Emma en el documental, fue ella quien terminó por iniciar la relación sentimental con Joaquín tras varios encuentros en fiestas; sin embargo, hizo énfasis en que el noviazgo se dio únicamente hasta que ella cumplió la mayoría de edad, es decir, por allá del 2007 y que aunque hasta la fecha se le conoce como la esposa del Chapo, el matrimonio solo fue simbólico.

“Fue una boda simbólica. No nos casamos por lo civil. Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel”, dijo no sin antes mencionar que en la actualidad y tras haber estado en la cárcel, la historia de amor clandestino con el líder del Cártel de Sinaloa no la emociona, sino todo lo contrario: “No es algo que diga que me provoque algo ya, más que tristeza”.

Helicópteros, visitas secretas y cuidadosas para no revelar el paradero del Chapo, así fue su relación con Emma Coronel

Mientras el romance inició con visitas locales del ‘Chapo’ en plan de amistad, poco a poco las experiencias con Emma Coronel comenzaron a transformarse en un noviazgo del que ella también se empezó a cuidar y a extremar medidas, pues sabía que un descuido podía hacerla revelar, sin querer, cuál era el paradero de su esposo.

Lo anterior no solo implicaba verlo ocasionalmente una vez por semana o hasta más de un mes sin poder estar juntos, sino también tener que salir sin celulares, escondiéndose, volando en avionetas y aterrizar en pistas clandestinas para poder reencontrarse con su amor.

“Sabía que era un blanco de seguimiento para encontrarlo a él u obtener información sobre él. Cuando me iba a la sierra a visitarlo, tenía que dejar todos mis teléfonos en mi casa por si acaso me los estaban checando. Las personas que se encargaban de manejar tenían sus técnicas. O si había veces que tenía que salir en un carro… o luego entrar a una tienda, salir por la puerta de atrás, subirme a otro carro. Después, teníamos que volar en avionetas. Él tenía muchos amigos en diferentes ranchos en el estado de Durango, que, pues, obviamente no hay aeropuertos. Son pistas chiquitas clandestinas”, mencionó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO