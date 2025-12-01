Estos son los gastos que serán deducibles de impuestos en 2026

Conoce qué gastos serán deducibles de impuestos en 2026 y prepárate para presentar tu declaración anual ante el SAT correctamente

A medida que se acerca 2026, los contribuyentes deben comenzar a preparar su información financiera para presentar correctamente su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una parte clave de este proceso es conocer cuáles serán los gastos deducibles de impuestos.

Estas deducciones están disponibles para personas físicas que tributan bajo el Régimen General de Ley.

Es importante aclarar que quienes están inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no tienen derecho a aplicar deducciones personales, independientemente del concepto o el monto.

Lista completa de gastos deducibles ante el SAT en 2026

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) permite a las personas físicas deducir determinados gastos personales en su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Estos son:

1. Gastos médicos y hospitalarios

Incluyen honorarios de médicos generales y especialistas, dentistas, psicólogos, nutriólogos, estudios de laboratorio, análisis clínicos, tratamientos, medicamentos (cuando se adquieren en hospitales) y servicios de hospitalización.

2. Gastos funerarios

Puedes deducir los gastos por servicios funerarios destinados a cónyuges, padres, abuelos, hijos o nietos. El monto deducible no debe exceder los topes establecidos por la autoridad fiscal.

3. Donativos

Son deducibles los donativos realizados a organizaciones civiles e instituciones autorizadas por el SAT, siempre que cuenten con el registro vigente.

4. Primas de seguros de gastos médicos

Aplica el pago de seguros médicos mayores contratados para ti o tus dependientes económicos. La póliza debe haber sido emitida por una aseguradora autorizada en México.

5. Colegiaturas y transporte escolar obligatorio

El pago de colegiaturas en escuelas privadas con reconocimiento oficial puede ser deducido, así como el transporte escolar, siempre que sea obligatorio y esté estipulado por la institución educativa.

6. Intereses reales por créditos hipotecarios

Son deducibles los intereses reales pagados por créditos hipotecarios utilizados para adquirir una casa habitación. El crédito debe haber sido otorgado por instituciones del sistema financiero, Infonavit o Fovissste.

7. Aportaciones voluntarias para el retiro

Se pueden deducir los depósitos adicionales que realices en tu Afore, en planes personales de retiro o en cuentas especiales para el ahorro de largo plazo autorizadas por la Consar.

Tope máximo para deducciones en 2026

El monto máximo que puedes deducir por estos conceptos está limitado por ley. En 2026, el tope será el menor entre:

El 15% de tus ingresos anuales acumulables, o

El equivalente a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anualizada.

Tomando como referencia la UMA diaria de 2025 (108.57 pesos), el límite aproximado para deducción sería de 198,144 pesos anuales. Este valor será ajustado en enero de 2026 cuando se actualice la UMA.

Requisitos del SAT para que un gasto sea deducible

Para que un gasto sea considerado válido como deducción personal, el SAT exige que se cumplan las siguientes condiciones:

Factura electrónica válida (CFDI): El comprobante fiscal debe contener los datos fiscales correctos y describir con claridad el bien o servicio adquirido.

RFC correcto: El CFDI debe estar emitido a nombre del contribuyente que realizará la deducción.

Pago con medios electrónicos: Solo se aceptan pagos hechos con tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son deducibles.

Comprobante completo y verificable: Se debe conservar toda la documentación relacionada con el gasto, especialmente en el caso de seguros, intereses hipotecarios o aportaciones voluntarias para el retiro.

Si estás en el Régimen General de personas físicas y buscas reducir tu carga fiscal en 2026, es recomendable:

Solicitar factura en todos los gastos deducibles.

Evitar pagos en efectivo.

Llevar un control mensual de tus facturas y comprobantes.

Verificar que tus pagos estén correctamente registrados ante el SAT

Organizar tus deducciones con tiempo te permitirá presentar una declaración más clara y con mayor posibilidad de obtener un saldo a favor.

