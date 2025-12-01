Incautan alcohol, drogas y 100 mil pesos en fiesta clandestina en San Pedro, Nuevo León. Había más de 350 menores

Once personas fueron detenidas luego que agentes municipales, estatales y federales localizaron un sitio donde se realizaba una fiesta clandestina

SAN PEDRO, NUEVO LEÓN.- Se les acabó la fiesta a los más de 350 adolescentes que se encontraban reunidos al interior de un domicilio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde realizaban una fiesta clandestina.

Los hechos ocurrieron luego de que un padre de familia reportara que no podía comunicarse con su hija, quien al parecer fue una de las invitadas a la reunión, realizada en la calle de Río Mónaco, en la colonia San Patricio.

Vecinos del domicilio también habían reportado música a volumen alto durante las primeras horas de este 30 de noviembre, por lo que las autoridades desplegaron un importante dispositivo de seguridad.

Así, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, la Guardia Nacional y agentes estatales, se presentaron en el sitio de los hechos, donde detuvieron a 11 presuntos responsables de la reunión

Incautan alcohol, drogas y 100 mil pesos

Como fruto de las primeras investigaciones, los agentes policiales incautaron una importante cantidad de drogas, alcohol y 100 mil pesos en efectivo, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las autoridades también localizaron a decenas de adolescentes en presunto estado de intoxicación, quienes fueron comunicados con sus padres y tutores. En tanto, los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.