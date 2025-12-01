Limpiarán playa de Altamira en jornada

Los trabajos forman parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El próximo jueves 4 de diciembre, se realizará una jornada de limpieza en la playa Dunas de Altamira para retirar plásticos y colillas de cigarro.

La misma es impulsada por el gobierno federal.

El objetivo de la jornada es revertir y prevenir los efectos de la contaminación por plásticos en las playas y costas del país.

La invitación a la ciudadanía a participar es realizada por el gobierno municipal, en coordinación con el área de Ecología y Medio Ambiente.

A quienes desean sumarse, se les recomienda llevar un recipiente con agua, usar ropa cómoda y de colores claros, llevar sombrero o gorra, usar protector solar y llevar equipo de limpieza como rastrillos y guantes.

La jornada dará inicio a las 9 de la mañana.

Por. Benigno Solís/La Razón