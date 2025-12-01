Masa polar y frente frío afectarán a estos estados del martes 2 al viernes 5 de diciembre

Aunado a una vaguada en altura y un río atmosférico, se ocasionarán chubascos en el occidente, noreste, oriente, sur y sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su pronóstico extendido de 96 horas, que el frente frío 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del país, generará además intervalos de chubascos en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Te compartimos cuáles son los estados que registrarán bajas temperaturas, reduciéndose el termómetro hasta los -10 grados centígrados, así como zonas serranas en las que se padecerán hasta -5 grados centígrados, algo que sucederá en su mayoría en el territorio nacional.

¿En dónde hará frío este martes 2 de diciembre en México?

Según el pronóstico del SMN, el frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos d chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche en zonas montañosas de la Mesa Norte y la Mesa Central. Los estados en donde se registrarán temperaturas de -10 a -5 grados, son Chihuahua y Durango en sus zonas serranas, mientras que las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados se padecerán en las zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados se registrarán en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

El miércoles, el frente frío número 17 se extenderá como estacionario sobre el noreste y oriente de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones; al finalizar el día el frente adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano.

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciando descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur) y Durango.

Los estados con temperaturas de -10 grados de nueva cuenta serán Chihuahua y Durango, mientras que las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas se registrarán en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Por último, para el miércoles 2 de diciembre, las zonas serranas de estas entidades, registrarán temperaturas de 0 a 5 grados:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

¿En dónde hará frío este jueves 4 de diciembre en México?

Durante el jueves, el nuevo sistema frontal se extenderá sobre la región fronteriza del norte de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, generando descenso de temperatura en el noroeste, occidente, norte noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Caerán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, noroeste y norte del país, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila. Los estados con temperaturas de -10 a -5 grados repiten: Chihuahua y Durango, mientras que los que tendrán temperaturas de -5 a 0 grados son los siguientes:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México,

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las zonas serranas de estos estados registrarán en sus termómetros temperaturas de 0 a 5 grados centígrados ese jueves 4 de diciembre:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

¿En dónde hará frío este viernes 5 de diciembre en México?

Según lo mencionado por el SMN de Conagua, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas fuertes de viento en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Zacatecas y con probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados, de nueva cuenta se registran en Chihuahua y Durango, mientras que las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se registrarán en zonas serranas como:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Las mínimas de 0 a 5 grados centígrados se percibirán en zonas serranas de estados como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO