“No hay dinero del narco en el certamen Miss Universo”, aclara Harfuch tras investigación a Raúl Rocha Moya

“No existe ningún vínculo entre recursos provenientes de organizaciones criminales y el certamen de Miss Universo” — Omar García Harfuch

La postura oficial llega nueve días después de que México obtuviera su cuarta corona universal con Fátima Bosch (21 de noviembre, Nonthaburi, Tailandia) y en medio de un escándalo que mezcla belleza, poder y delincuencia.

Rocha Cantú, quien en enero de 2024 adquirió el 50% de la franquicia mexicana del certamen, es investigado desde 2024 por la Fiscalía General de la República (carpeta 928/2024) por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

El 15 de septiembre de 2025 un juez federal en Querétaro libró la primera orden de aprehensión en su contra (causa penal 495/2025).

El 19 de noviembre la FGR lo convirtió en testigo colaborador a cambio de información, lo que le permitió seguir en libertad mientras se ejecutan 13 órdenes de captura contra él y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal ya detenida.

Investigación contra Rocha Cantú

Las indagatorias lo vinculan con cuatro grupos criminales: Cártel del Golfo, CJNG, Unión Tepito y Grupo Sombra, así como con redes que operan desde Guatemala. De hecho, el 26 de noviembre el gobierno guatemalteco le retiró el cargo de cónsul honorario que ostentaba.

Sin embargo, tanto la SSPC como la FGR han sido claras: las pesquisas se centran en tráfico de armas y combustible, no en el certamen de belleza.

Hasta hoy no existe ninguna línea de investigación que conecte recursos ilícitos con Miss Universo.