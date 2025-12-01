“No hay dinero del narco en el certamen Miss Universo”, aclara Harfuch tras investigación a Raúl Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cerró este domingo la puerta a cualquier especulación sobre financiamiento ilícito en Miss Universo, pese a que uno de sus copropietarios en México, el empresario Raúl Rocha Cantú, enfrenta una investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en Miss Universo”, afirmó el titular de la SSPC durante la conferencia de prensa del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “No lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes”, añadió. En tres ocasiones distintas insistió:
“No existe ningún vínculo entre recursos provenientes de organizaciones criminales y el certamen de Miss Universo”
— Omar García Harfuch
La postura oficial llega nueve días después de que México obtuviera su cuarta corona universal con Fátima Bosch (21 de noviembre, Nonthaburi, Tailandia) y en medio de un escándalo que mezcla belleza, poder y delincuencia.
Rocha Cantú, quien en enero de 2024 adquirió el 50% de la franquicia mexicana del certamen, es investigado desde 2024 por la Fiscalía General de la República (carpeta 928/2024) por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.
El 15 de septiembre de 2025 un juez federal en Querétaro libró la primera orden de aprehensión en su contra (causa penal 495/2025).
El 19 de noviembre la FGR lo convirtió en testigo colaborador a cambio de información, lo que le permitió seguir en libertad mientras se ejecutan 13 órdenes de captura contra él y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal ya detenida.
Investigación contra Rocha Cantú
Las indagatorias lo vinculan con cuatro grupos criminales: Cártel del Golfo, CJNG, Unión Tepito y Grupo Sombra, así como con redes que operan desde Guatemala. De hecho, el 26 de noviembre el gobierno guatemalteco le retiró el cargo de cónsul honorario que ostentaba.
Sin embargo, tanto la SSPC como la FGR han sido claras: las pesquisas se centran en tráfico de armas y combustible, no en el certamen de belleza.
Hasta hoy no existe ninguna línea de investigación que conecte recursos ilícitos con Miss Universo.
Resultados del operativo en Michoacán y reacción pública
Durante la misma conferencia, García Harfuch presentó resultados del operativo en Michoacán: del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025 se detuvo a 932 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22.9 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios clandestinos.
El caso explotó en redes tras la renuncia del músico Omar Harfuch (sin parentesco con el secretario) como jurado de la edición 2025, quien denunció presiones para favorecer a Fátima Bosch por “negocios” de Raúl Rocha Cantú con la familia de la ganadora. Rocha Cantú respondió en Tailandia mostrando supuestas pruebas de la votación y defendiendo la legitimidad del triunfo.
A una semana de la coronación, la Secretaría de Seguridad insiste: el concurso está limpio. La investigación contra Rocha Cantú sigue su curso, pero por ahora Miss Universo México permanece fuera del radar del crimen organizado.
CON INFORMACIÓN DE EL IMPARCIAL