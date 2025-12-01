Realizarán reestructuración en todos los niveles de la administración municipal de Altamira

El objetivo de esa reingeniería es mejorar la administración pública y la atención a los ciudadanos.

ALTAMIRA, TAM.- A partir de enero del 2026, se efectuará una reestructuración en todos los niveles del Ayuntamiento de Altamira, dio a conocer el Alcalde, Armando Martínez Manríquez.

El objetivo de esa reingeniería es mejorar la administración pública y la atención a los ciudadanos.

Precisó que la nueva estructura del organigrama será publicada en el periódico oficial del estado.

«Yo no le llamo bajas, le llamo una reingeniería administrativa, una reestructuración a partir de enero, a todos los niveles, todo tiene un fin, mejorar, los cambios son para mejorar, es mejorar la administración pública y la atención a los ciudadanos, queremos seguirnos manteniendo en los primeros lugares en las encuestas y para eso tenemos que estar siempre renovando», señaló.

«Se trata de hacer una reestructuración no porque estemos trabajando mal, las encuestas nos dicen lo contrario, lo que queremos siempre es una mejora continua porque siempre creemos que aunque estemos en los primeros lugares siempre creemos que hay siempre la oportunidad de hacer las cosas mejor», detalló.

Reveló que hay funcionarios que no contestan a la ciudadanía, ni a él mismo, cuando requiere la solución de algún problema.

«Tengo quejas, de servidores públicos que les llaman y no aparecen, a nadie contestan», comentó.

Por Benigno Solís/La Razón