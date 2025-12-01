Reforma pretendida

El proyecto de reforma electoral que diseña una comisión legislativa para ser presentada en la Cámara de Diputados, el año próximo, estaría destinado al fracaso, lamentablemente. Y así lo creo porque contiene propuestas que resultan necesarias para adelgazar el multimillonario gasto del Congreso de la Unión, organismos electorales y cabildos municipales.

Además, por ser bien vistas por el núcleo poblacional.

Entre ellas se plantea:

+ La desaparición de 200 diputaciones federales y 32 senadurías, bajo el principio de representación proporcional;

+ El retiro de financiamiento público a los partidos políticos para gastos ordinarios; y

+ La disminución de consejeros electorales.

Sin embargo, la oposición tilda a este proyecto de atentatorio contra la soberanía de los 32 estados y los 2 mil 446 ayuntamientos (que existen en el país), al pretender:

+ Reducir el número de legisladores en los congresos estatales; y

+ Regidores.

En enero del 2026, al instalarse el periodo ordinario de sesiones se empezará a discutir la reforma electoral –en el Palacio Legislativo de San Lázaro–, procediendo a estudiar, analizar, reformar, discutir y corregir todo el contenido de la reforma, que, en esencia, no lo es.

Más bien se trata de cambiar todo lo relacionado en cuanto a procesos electorales y la composición del Poder Legislativo (federal y estatales).

Puntos estratégicos:

En la pretendida reforma electoral, también se contempla:

+ Cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral (INE), para que en lo sucesivo se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas;

+ Disminuir de 11 a 7 el número de consejeros nacionales;

+ Eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias;

+ Desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s);

+ Aniquilar los tribunales electorales locales;

+ Un cambio en el modelo para elegir legisladores;

+ El voto electrónico;

+ Bajar umbral para validar revocación de mandato;

+ Ampliar las excepciones para que durante los procesos se pueda difundir propaganda gubernamental;

Oferta estimable

El proyecto de reforma electoral contempla un ahorro económico sustancial en cuanto a gasto público, pues cada senador plurinominal cobra cada mes 105 mil 600 pesos, más viáticos, telefonía y combustible; aparte, al finalizar el año cobran una gratificación de 40 días de dieta bruta; y se presume que también reciben fuertes ‘cañonazo$’.

En cuanto al salario de los diputados federales, éste alcanza los 75 mil 205 pesos; más prestaciones que incluyen seguro de vida, gratificaciones y viáticos; además mensualmente reciben 45 mil 768 pesos por su asistencia legislativa y 28 mil 722 para atención ciudadana.

Eso sin contar, desde luego, con los ‘moche$’.

Otro dispendio

El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, alcanza los 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos.

Y se reparten así.

+ Partido Acción Nacional (PAN): Mil 028 millones, 601 mil 585 pesos;

+ Partido Revolucionario Institucional (PRI): Mil 007 millones, 866 mil 142;

+ Partido de la Revolución Democrática (PRD): 396 millones 337 mil 493;

+ Partido del Trabajo (PT): 378 millones 804 mil 127;

+ Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 474 millones 031 mil 233;

+ Movimiento Ciudadano (MC): 542 millones 122 mil 562; y

+ Movimiento Regeneración Nacional (morena): Mil 716 millones 197 mil 062 pesos.

No pasará

Hasta el momento, los grupos parlamentarios antagónicos a Claudia Sheinbaum Pardo ya dijeron que la pretendida reforma no va a pasar.

Y que será bateada al igual que lo hicieron con el proyecto presentado por la administración lópezobradorista.

Para sacar avante esa iniciativa, se requiere contar con los votos de las dos terceras parte de la Cámara baja, o sea 334 diputados, que es la mayoría calificada que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reformar su articulado.

Al no contar con esa cantidad, el proyecto quedaría en veremos, aun y cuando los promotores de tal iniciativa digan que el Gobierno ‘se ahorraría’ más de 24 mil millones de pesos anuales.

Por vía de mientras ya empezaron los dimes y diretes mediáticos.

