Sigue libre Tamaulipas de gusano barrenador pese a casos en estados vecinos

En Tamaulipas se mantiene activo un sistema de trampeo para detectar presencia de la mosca del gusano barrenador; hasta ahora, todas las trampas han resultado negativas.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Desde que se detectó el primer caso de gusano barrenador en México, Tamaulipas se ha mantenido libre de esta plaga, la cual frenó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos y ocasionó pérdidas para diversas regiones productoras. Esto ocurre mientras entidades vecinas como Veracruz y Nuevo León han registrado casos recientes.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, el estado mantiene un esquema de vigilancia y control sanitario que ha permitido evitar la entrada del gusano barrenador al territorio ganadero tamaulipeco. La dependencia señala que, desde hace un año, cuando surgió el primer caso en el sureste del país, se implementaron acciones preventivas y se reforzó la coordinación con productores, ejidos, asociaciones ganaderas y comisariados.

El caso más reciente en la región se confirmó en Montemorelos, Nuevo León, donde el animal afectado habría llegado ya infectado. Conforme al protocolo federal, se aplicó un cerco perifocal alrededor del sitio para descartar afectaciones adicionales, medida que ha permitido eliminar casos en distintas zonas sin que la plaga se expanda.

Como parte de la estrategia preventiva, se han realizado pláticas informativas para la detección temprana de lesiones y se ha distribuido polvo cicatrizante para el tratamiento de heridas en animales, puntos críticos donde pueden alojarse diversas especies de moscas que generan miasis.

En Tamaulipas se mantiene activo un sistema de trampeo para detectar presencia de la mosca del gusano barrenador; hasta ahora, todas las trampas han resultado negativas. Además, se han reportado a Senasica alrededor de nueve casos de miasis en ganado, los cuales fueron descartados como gusano barrenador, ya que existen cerca de 20 especies de mosca capaces de provocar lesiones similares.

Como parte del blindaje sanitario, el estado no permite el tránsito de ganado hacia el norte cuando proviene del sur o de regiones consideradas de riesgo, una medida clave para conservar el estatus de “libre” que comparten los estados exportadores del norte del país.

La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que la coordinación con productores y autoridades federales ha sido determinante para que Tamaulipas continúe sin registrar un solo caso, incluso cuando estados vecinos han enfrentado situaciones de riesgo.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN