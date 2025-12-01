1 diciembre, 2025

Tamaulipas, reconocido por la UNESCO

El galardón será recibido por Miguel Ángel Valdés, secretario de Educación de Tamaulipas, quien asistirá en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya

La UNESCO distinguirá a Tamaulipas por su avance en los aprendizajes fundamentales, un reconocimiento que será entregado el 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se resaltará la mejora en lectura y escritura en los primeros grados.

El galardón será recibido por Miguel Ángel Valdés, secretario de Educación de Tamaulipas, quien asistirá en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y encabezará a la delegación de docentes que han aplicado la estrategia de Aprendizajes Fundamentales.

La UNESCO subraya que las niñas y los niños de primero a tercero de primaria leen y escriben mejor, y que Tamaulipas consolidó procesos permanentes de aprendizaje gracias a políticas que fortalecieron la alfabetización y las competencias básicas en el aula.

El organismo internacional destaca un dato clave: en primero de primaria el dominio alfabético creció 500 %, un salto atribuido a la focalización territorial, la innovación en procesos de enseñanza y la adopción de nuevas estrategias didácticas aplicadas por maestras y maestros.

La administración estatal impulsó un modelo que reorganizó prácticas pedagógicas, reforzó la capacitación docente e integró materiales que permitieron medir avances de manera directa, confirmando que la intervención educativa produjo resultados sostenidos.

En el evento participarán Rosa Wolpert, representante de la UNESCO en México; Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara; Karina Stocovas, de la Fundación Natura; y Andrés Morales, director de UNESCO México, quienes entregarán la distinción.

La UNESCO también reconocerá a Guanajuato, Sonora y Nuevo León, entidades que, junto con Tamaulipas, fueron identificadas como estados líderes en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales y la mejora educativa en el país.

STAFF

