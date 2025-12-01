Tamaulipas, reconocido por la UNESCO

La UNESCO distinguirá a Tamaulipas por su avance en los aprendizajes fundamentales, un reconocimiento que será entregado el 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se resaltará la mejora en lectura y escritura en los primeros grados.

El galardón será recibido por Miguel Ángel Valdés, secretario de Educación de Tamaulipas, quien asistirá en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y encabezará a la delegación de docentes que han aplicado la estrategia de Aprendizajes Fundamentales.

La UNESCO subraya que las niñas y los niños de primero a tercero de primaria leen y escriben mejor, y que Tamaulipas consolidó procesos permanentes de aprendizaje gracias a políticas que fortalecieron la alfabetización y las competencias básicas en el aula.

El organismo internacional destaca un dato clave: en primero de primaria el dominio alfabético creció 500 %, un salto atribuido a la focalización territorial, la innovación en procesos de enseñanza y la adopción de nuevas estrategias didácticas aplicadas por maestras y maestros.

La administración estatal impulsó un modelo que reorganizó prácticas pedagógicas, reforzó la capacitación docente e integró materiales que permitieron medir avances de manera directa, confirmando que la intervención educativa produjo resultados sostenidos.

En el evento participarán Rosa Wolpert, representante de la UNESCO en México; Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara; Karina Stocovas, de la Fundación Natura; y Andrés Morales, director de UNESCO México, quienes entregarán la distinción.

La UNESCO también reconocerá a Guanajuato, Sonora y Nuevo León, entidades que, junto con Tamaulipas, fueron identificadas como estados líderes en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales y la mejora educativa en el país.

