Te decimos dónde puedes ver ‘La Pijamada Viral’ de Aldo de Nigris

Aldito sigue su camino después de ganar La Casa de los Famosos México y lo hace con la presentación de un nuevo proyecto. Te dejamos todo lo que debes de saber

Aldo de Nigris apareció en La Casa de los Famosos México como el sobrino de Poncho, pero tras su participación en el reality show, el integrante del clan De Nigris ya se hizo de un lugar dentro del mundo del espectáculo. Ahora, tras algunos meses de haberse consagrado como el ganador de LCDLFM, Aldito ya está listo para presentar su nuevo proyecto, ‘La Pijamada Viral’, uno que tendrá un reality show que busca hacerse con las miradas de todo México.

‘La Pijamada Viral’ será un reality show, estilo La Casa de los Famosos México que se transmitirá de forma gratuita. La idea de este programa será aislar a un grupo de personas y transmitir todo lo que ocurra dentro de la casa durante 24 horas. Los invitados a esta pijamada serán influencers y tendrá la intensión de que más personas puedan vivir la experiencia que él vivió dentro de La Casa de los Famosos México.

Esta será la primera vez que el creador de contenido da el salto a la producción de su propio reality show, por lo que buscará convertirse en un buen anfitrión en su pijamada. La idea del proyecto de Aldo es que las personas que sea aisladas dentro de la misma casa realicen dinámicas, juegos nocturnos y muchas actividades mientras están siendo observadas por todas las personas en internet. Mejor vamos a revelar todos los detalles de su estreno y dónde ver.

¿Cuándo comenzará La Pijamada Viral de Aldo de Nigris?

Para todos aquellos que no se quieran perder un sólo instante del nuevo proyecto del ganador de La Casa de los Famosos 3 deben tener en cuenta que el programa se estrenará este 1 de diciembre. El proyecto será bastante corto, ya que una pijamada no puede durar tanto tiempo, por lo que los fans del integrante del clan De Nigris no debe esperar semanas de reality show.

¿Cuánto tiempo durará La Pijamada Viral de Aldo de Nigris?

La duración de ‘La Pijamada Viral’ será de tan solo cinco días, por lo que desde este lunes 1 de diciembre a las 13:30, hasta el 5 de diciembre, los fans de Aldo y el resto de los habitantes del nuevo reality show podrán disfrutar de contenido especial. La gente debe tener en cuenta que no se transmitirá a través de alguna plataforma de paga o canal de televisión.

¿Por dónde se podrá disfrutar de La Pijamada Viral de Aldo de Nigris?

Los fans del regio y del resto de los participantes de La Pijamada Viral deberán conectarse al canal de YouTube y las redes sociales del anfitrión, Aldo de Nigris. Será meramente a través de internet que los fans podrán seguir toda la actividad del reality show organizado por el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Además de todo lo que ocurra en el canal de YouTube, los fans podrán seguir los mejores momento del programa a través de Facebook, TikTok, X e Instagram, donde se compartirán algunos clips con lo más destacado de lo que ocurra dentro de la casa donde entrarán todos los influencers participantes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO