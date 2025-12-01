Trata de ganarle el paso al tren y choca

El percance ocurrió minutos después de las 4 de la tarde, en avenida Monterrey y calle Américo Villarreal

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un motociclista chocó con el tren al intentar ganarle el paso a la mole de acero, la tarde del domingo.

El operador de la moto con cabina salió ileso aunque se llevó el susto de su vida por lo sucedido.

El percance ocurrió minutos después de las 4 de la tarde, en avenida Monterrey y calle Américo Villarreal de la colonia Serapio Venegas en Altamira.

Estuvieron involucrados un motocicleta Dinamo tipo heavy cab y una máquina de Ferromex de 15 vagones.

En ese punto, el motorista trató de ganarle el paso a la mole de acero, lo cual no logró, siendo impactado y resultando su unidad dañada.

El operador del vehículo de dos ruedas no sufrió lesion alguna, solo experimentó fuerte susto.

Tomaron conocimiento del accidente elementos de Tránsito de la urbe industrial.

Por. Benigno Solís/La Razón