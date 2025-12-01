Van a demoler la antigua casa de los Medina, ubicada en el 15 y Juárez de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La histórica casa de la familia Medina, ubicada en el 15 y Juárez, será demolida en las próximas semanas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Estado y los herederos del inmueble. El secretario de Obras Públicas, Pedro Anaya, confirmó que el convenio ya está firmado y que Protección Civil entregará el dictamen final entre hoy y el miércoles.

Anaya explicó que la propiedad pasó a manos del Gobierno estatal mediante compra directa, aunque evitó revelar el monto pagado y pidió que esa información se consulte con los herederos. El inmueble abarca aproximadamente 600 metros cuadrados y solamente espera la validación técnica para iniciar el derribo.

El funcionario detalló que la demolición tomará alrededor de un mes. Las labores se realizarán durante la noche para reducir afectaciones viales, aunque será necesario cerrar parcialmente el tránsito en la calle 15 durante ciertos periodos.

Sobre el destino del predio, el secretario informó que se proyecta construir en ese punto un edificio de oficinas gubernamentales, aunque el diseño definitivo se presentará más adelante. Afirmó que el objetivo es aprovechar la ubicación estratégica del inmueble y darle un uso público funcional.

El anuncio se suma al conjunto de obras que la dependencia mantiene en marcha este año. Anaya reiteró que la carretera La Manta–Ocampo–Tula continúa con avances constantes, pese a los atrasos generados por las lluvias recientes. Explicó que la inauguración está prevista para finales de marzo de 2025.

El funcionario agregó que ya existe un proyecto para rescatar el antiguo cine ubicado en la avenida Francisco I. Madero. La estructura será aprovechada, pero el techo se sustituirá por completo. La idea es convertir el edificio en un espacio para jóvenes con diversas áreas de esparcimiento. El proyecto ejecutivo quedará listo en marzo.

Finalmente, ante el congestionamiento vial en el libramiento Naciones Unidas y el acceso hacia Monterrey, Anaya adelantó que se hará un estudio técnico y se dialogará con la CICTA para evaluar la instalación de un semáforo o nuevas rutas de acceso que mejoren el flujo vehicular.

La demolición de la casa de los Medina marca el cierre de un capítulo urbano histórico y abre paso a un nuevo uso institucional en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Por. Raúl López García