VIDEO: Alpinista cae al vacío al querer sorprender a su novia

De acuerdo con las declaraciones de la novia, su pareja intentó colgar una hamaca sobre un barranco para que juntos disfrutaran de las vistas del lugar

Lo que debía ser un gesto romántico y perfectamente planificado terminó convirtiéndose en una escena que sorprendió a las redes sociales cuando un experimentado alpinista se propuso sorprender a su novia —quien también es escaladora. De acuerdo con las declaraciones de la novia, su pareja intentó colgar una hamaca sobre un barranco para que juntos disfrutaran de las vistas del lugar en la república rusa de Karacháyevo-Cherkesia.

Convencido de que el momento sería mágico, decidió brincar en uno de los puntos más elevados del paisaje montañoso para amarrar un extremo de la hamaca, sin embargo, el experimentado alpinista no quiso quitarse la mochila con la que cargaba el equipaje.

Según relató la joven, acostumbrada a las hazañas y ocurrencias de su pareja, nada le parecía fuera de lo normal. Sabía que él era capaz de maniobras arriesgadas y que disfrutaba poniendo a prueba sus habilidades en los terrenos peligrosos.

Por eso, cuando decidió realizar un audaz “salto de fe” hacia el otro lado del barranco para asegurar la hamaca, ella observó la escena con confianza y serenidad.

El salto fue exitoso, pero la situación dio un giro inesperado porque la inercia generada por el movimiento, sumada al exceso de equipaje que llevaba consigo, terminó desestabilizándolo y haciéndolo caer al vacío por lo que en cuestión de segundos, el alpinista desapareció de la cámara de su novia que lo estaba grabando.

Sin embargo, lejos de reaccionar con pánico, la joven sorprendió a todos con su actitud tranquila quien al ver que su pareja caer, simplemente le dijo: “Ten cuidado”. El video que fue publicado en redes sociales a través de la cuenta RT en Español ha alcanzado las casi 190 mil reproducciones en menos de 24 horas, ademas a cientos de reacciones y comentarios por la acción del alpinista.

Afortunadamente, el alpinista resultó ileso ya que su equipo de seguridad evitó una tragedia por lo que este incidente se convirtió para ellos así en una simple anécdota que ambos recordarán por siempre.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO