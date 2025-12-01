VIDEO: Gloria Trevi sorprende a sus fans al aparecer disfrazada de Sailor Moon

La famosa cantante mexicana interpretó uno de los temas musicales de la popular caricatura japonesa en vivo

En medio de la intensa polémica en la que se vio envuelta después de que se destaparán supuestas irregularidades en el caso del cual fue exonerada en el año 2004, la famosa cantante mexicana Gloria Trevi volvió a ser tendencia luego de que apareciera disfrazada como Sailor Moon durante una presentación en vivo.

A través de las redes sociales se viralizó un video difundido por la cuenta oficial de club de fans de Sailor Moon en México de la presentación de Gloria Trevi del pasado 28 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su Tour «La Fiesta».

En la grabación se puede ver a la cantante en el escenario caracterizada con un vestuario inspirado en el famoso personaje femenino de la popular caricatura japonesa creada por Naoko Takeuchi, junto a su grupo de bailarines quienes están vestidos de la misma manera con una falda azul y una camisa blanca adornada por un gran moño rosa.

Gloria Trevi interpreta «Leyenda de la luz de la Luna» durante concierto

Sin embargo, el homenaje de Gloria Trevi a Sailor Moon no se limito solamente al cosplay, si no que también realizó un performance especial en donde interpretó la canción «Leyenda de la luz de la Luna», tema de apertura de la serie animada, el cual acompañó de una coreografía.

Tras la viralizacion del video la interprete se convirtió en blanco de múltiples críticas sobre su imagen y sus pasos de baile, siendo acusada de «destruir la infancia» de muchos. Por su parte la cantante compartió una fotografía de su aparición como Sailor Moon en sus redes sociales, con la que agradeció a su público por todo su cariño, mismo que fue correspondido con múltiples comentarios de apoyo en la publicación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO