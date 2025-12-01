VIDEO: Se casa con el cadáver de su novio luego de que su familia lo mató

La policía local informó que fueron detenidos el padre de la joven y dos de sus hermanos, mientras que otras personas relacionadas con el ataque están identificadas

En redes sociales se ha viralizado un matrimonio entre una mujer y un cadáver en la India; la protagonista de esta historia es una joven de 21 años, identificada como Aanchal Mamidwar, quien se casó, de forma simbólica, con el cuerpo de su pareja, Saksham Tate, de 25 años, después de que él fuera presuntamente asesinado en un ataque atribuido al padre y a los hermanos de la propia mujer.

De acuerdo con los reportes oficiales, la pareja mantenía una relación desde hacía varios años, pero la familia de la joven se oponía debido a las diferencias de casta, un factor que aún provoca tensiones en diversas regiones de la India. Las autoridades señalaron que la situación escaló de manera violenta después de que el padre y los hermanos de Aanchal se enteraran de la relación.

Las primeras indagatorias indican que la confrontación habría comenzado la noche del 27 de noviembre, cuando Saksham convivía con amigos. Según la policía, tras una discusión, uno de los hermanos de la joven habría disparado contra él para después golpearlo con objetos contundentes, provocándole la muerte en el lugar.

Mujer se casa con el cuerpo de su difunto novio

Al día siguiente, mientras la familia de Saksham preparaba los rituales funerarios, Aanchal llegó a la vivienda y expresó su intención de realizar una ceremonia matrimonial tradicional con el cuerpo de su pareja. Testigos narraron que la joven aplicó cúrcuma y bermellón, elementos propios de los rituales nupciales, como una forma de formalizar su compromiso incluso después de su muerte.

Durante el acto, la joven expresó que seguiría siendo “de él” pese a lo ocurrido y pidió a las autoridades que los presuntos responsables recibieran el castigo máximo contemplado por la ley. “Quiero justicia”, declaró, señalando directamente a su padre y hermanos como participantes del ataque.

Aanchal también afirmó ante la prensa que su relación con Saksham llevaba cerca de tres años y que, en repetidas ocasiones, había recibido advertencias y amenazas de su familia debido a la condición intercasta de su noviazgo. Tras el asesinato, expresó su decisión de permanecer en la casa del joven fallecido.

Fueron detenidos los agresores

#WATCH | Nanded, Maharashtra | A woman, Anchal, applied vermillion on her head with the blood of her boyfriend, Saksham Tate, who was allegedly killed by her father and brother. Anchal says, "We were together for three years. My family got to know about it. Because he was a… pic.twitter.com/PKGqgw3PwN — ANI (@ANI) December 1, 2025

La policía local informó que fueron detenidos el padre de la joven y dos de sus hermanos, mientras que otras personas relacionadas con el ataque están identificadas. Las autoridades han iniciado un proceso bajo cargos de asesinato, reunión ilegal, disturbios, así como violaciones a la Ley SC/ST (Prevención de Atrocidades) y a la Ley de Armas, normas aplicadas cuando los delitos tienen implicaciones de casta o discriminación estructural.

Mientras avanza la investigación, la policía mantiene bajo resguardo a los sospechosos y continúa recabando testimonios para fortalecer la carpeta de investigación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO