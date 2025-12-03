Así puedes identificar y tratar el gusano barrenador en mascotas

Suman más de mil 100 perros afectados por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax

MÉXICO.- La emergencia sanitaria provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, mejor conocida como gusano barrenador, continúa afectando a decenas de mascotas en diversas entidades de la República Mexicana, en donde los perros se han convertido en el segundo animal que más casos ha registrado, ubicándose sólo por debajo de los bovinos que se encuentran en la primera posición.

De acuerdo con un informe publicado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en un boletín en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el número de casos de gusano barrenador registrados en caninos pasó de tan solo 1 en el mes de abril a 1,118 al corte del 1 de noviembre, sin embargo, se cree que la cifra podría ser mayor ya que el conteo solo considera aquellos de los que se tiene conocimiento dejando de lado el número de perros callejeros que podrían estar infectados.

Según los datos ofrecidos por la SENASICA, Chiapas, ocupa el primer lugar de los estados con el mayor número de casos confirmados de gusano barrenador con un total de 4,477, situación que ha generado especial preocupación al tener en cuenta que la entidad tiene un aproximado de 2 millones de perros sin hogar, sector que se ha convertido en el más vulnerable ante la emergencia al no contar con acceso a atención médica.

¿Cómo identificar y tratar casos de gusano barrenador en mascotas?

Ante la emergencia sanitaria, la SENASICA y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitieron una serie de recomendaciones para identificar y tratar los casos de gusano barrenador en mascotas, pues cabe aclarar que los gatos son otro de los animales que se han visto afectados por la plaga, teniendo un total de 19 incidencias confirmadas en México.

La infestación del gusano barrenador en mascotas puede identificarse principalmente a través de posibles heridas que tengan en su cuerpo, siendo los principales lugares que dicha plaga utiliza para su incubación en el cuerpo de los mamíferos.

Para tratar un caso de gusano barrenador en animales es indispensable limpiar y desinfectar las heridas, así como acudir inmediatamente con un médico veterinario certificado por la SENASICA, cuyo personal esta capacitado para manejar la plaga por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax .